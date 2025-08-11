„Wir Juden haben es in der Welt gerade nicht sehr einfach und deshalb wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir hier in München gemeinsam auftreten.“ C. Bernd Sucher sagt das, als neuer Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom. Er sei mit der Vison angetreten, dass sich die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) mit Charlotte Knobloch an der Spitze und sein Haus künftig mehr zusammentun, um in der Öffentlichkeit „als Juden in München“ in Erscheinung zu treten. Es gehe dabei nicht um eine „Einheitsgemeinde“.

Die Vorstände beider Gemeinden, sagt Sucher im Gespräch mit der SZ, hätten sich darüber bereits ausgetauscht. Die Idee sei „sehr positiv“ aufgenommen worden. Er werde sich in den nächsten Wochen daran machen, einen „Letter of intent“, also eine Art Absichtserklärung, auszuarbeiten, über den dann die jeweiligen Gremien beraten würden.

Eine erste gemeinsame Veranstaltung sei bereits für 10. November im Hubert-Burda-Saal des IKG-Gemeindezentrums am Jakobsplatz geplant. C. Bernd Sucher, Autor, Hochschullehrer und ehemals leitender Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, spricht von einem Programm innerhalb seiner Reihe „Suchers Leidenschaften“, halbszenischen Abenden über Künstler, die dem 76-Jährigen am Herzen liegen. Schauspieler Robert Dölle wird Paul Celan vortragen.

„Über politische Dinge haben wir bei dem Treffen der beiden Vorstände nicht geredet“, sagt Sucher. Bei Beth Shalom gebe es die Abmachung, wer sich politisch äußere, mache das als Privatperson, nicht im Namen der Gemeinde.

Kontakt aufnehmen wolle er in seiner neuen Position nach erstem Austausch mit Katholiken und Protestanten auch mit Muslimen. „Ich möchte wirklich mit allen Religionen reden.“