Die Hohenzollernstraße in Schwabing wird vor allem nach dem Kurfürstenplatz recht eng. Die Trambahn fährt, es fahren Linienbusse und Autos. Am Freitagnachmittag ist gegen 16.15 Uhr die schmale Fahrbahn einer 25-jährigen Radfahrerin zum Verhängnis geworden. Der Anhänger eines Linienbusses touchierte die Radfahrerin auf Höhe der Tengstraße. Sie stürzte und musste laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer fuhr einfach weiter.

Die 25-Jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Leopoldstraße. An der Kreuzung mit der Tengstraße endet allerdings der Radweg und geht nach der Ampel in die Fahrbahn über. Der Fahrweg für Radfahrer, zwischen parkenden Autos und den Straßenbahnschienen, wird dann sehr schmal. Ein Busfahrer, der in gleicher Richtung mit einem Buszug unterwegs war, überholte die Radfahrerin. Dabei streifte der Anhänger des Linienbusses die junge Radlerin. Sie wurde gegen die an der Fahrbahnseite parkenden Autos gedrückt und stürzte.

Der Busfahrer, der sich vom Unfallort entfernt hat, ist inzwischen bekannt. Die Personalien wurden aufgenommen. Wie die Polizei vermutet, habe der Busfahrer wohl gar nicht bemerkt, dass der Anhänger die Radfahrerin gestreift hatte.