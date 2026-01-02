19 Zimmer, mehr als 4000 Quadratmeter Grundstück mit Park und Aufzug im Haus – so nobel residiert seit diesem Jahr der bekannte Rapper Bushido mit seiner Frau und sieben Kindern. Die Familie, die eigentlich in Dubai wohnt, hat sich mit der Villa einen exklusiven Zweitwohnsitz in Grünwald bei München geschaffen. Damit reiht sie sich ein in eine Nachbarschaft aus bekannten Schauspielern, Unternehmern und FC-Bayern-Profis.

„Es ist ein unglaubliches Haus. Mit einem wunderschönen Garten. Wir hatten jetzt lange keinen wunderschönen Garten“, verrät Anna-Maria Ferchichi ihren Followern in einem Video auf Instagram, das sie mit ihrem Mann auf dem Weg nach München zur Schlüsselübergabe aufgenommen hat. Bevor die Familie 2022 nach Dubai zog, lebte sie in Berlin, geboren ist der bekannte Deutschrapper in Bonn.

Über die neue zweite Heimat in Bayern schreibt das Paar: „Dubai ist wundervoll, wir haben dort großartige Freunde, viele schöne Erinnerungen und fühlen uns sehr verbunden. Gleichzeitig haben wir gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause.“

Wenn es um die Villa geht, geben die Ferchichis sich recht offen. In sozialen Medien teilen beide ein Foto ihrer neuen Luxusimmobilie und geben in diversen Videos Einblicke ins Innere. Meterhohe Wände, mit Stuck verzierte Decken, Fischgrätparkett, Marmorböden und goldene Kronleuchter – eine Villa wie ein kleines Schloss. Eingerichtet ist das Haus noch recht sporadisch, lediglich ein überdimensionaler Weihnachtsbaum mit großen roten Schleifen schmückt das Wohnzimmer. Die Möbel sollten laut Bushidos Frau am Samstag geliefert werden. „Wir müssen jetzt eine Menge einrichten“, sagt die Influencerin in einem Video. „Da habe ich schon ein bisschen Panik, weil wir gehen in einer Woche auf Tour.“

Die Luxusvilla ist noch immer auf der Internetseite einer Grünwalder Immobilienfirma zu finden. Dort ist sie als „bezugsfertig“ ausgeschrieben und das Inserat verrät weitere Details über das Anwesen mit zwölf Zimmern und sieben Bädern. Laut der Immobilienfirma soll es sich bei der Villa um eines der exklusivsten Anwesen Münchens handeln mit Raumhöhen bis zu 6,60 Metern, mehreren offenen Kaminen, Sauna, Fitness- und Massagebereiche sowie Bibliothek. Neben dem Haupthaus soll es im parkähnlichen Garten ein Gästehaus, eine Orangerie und mehrere Sonnenterassen mit Pool geben. Das Anwesen war laut Medienberichten vor zwei Jahren noch in einem Inserat für knapp 33 Millionen Euro als „architektonisches Meisterwerk“ angepriesen worden.

Schutz bieten soll den Bewohnern laut Immobilienfirma eine „komplexe Sicherung inclusive Kameraüberwachung“ sowie ein Panik-Raum am Schlafzimmer, sprich eine verstärkte Schutzzelle, die in der Regel mit gepanzerten Türen und bruchsicheren Fenstern, unabhängiger Kommunikation und Notbeleuchtung ausgestattet ist, um bei Einbrüchen oder Katastrophen Schutz zu bieten. Derartige Einrichtungen sind in Grünwald keine Seltenheit, versetzen dort doch immer wieder Einbrecher die Bewohner in Angst.

Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, und seine Frau Anna-Maria Ferchichi sind seit 2012 verheiratet. Das Paar hatte zuletzt mit Eheproblemen für Schlagzeilen gesorgt. Im Dezember äußerten sie sich in ihrem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ zu den Trennungsgerüchten: Anfang September 2025 habe er das gemeinsame Haus in Dubai verlassen und sei in eine Wohnung gezogen, erzählte Bushido. Trotzdem seien er und Anna-Maria nach wie vor ein Paar.

In den jüngsten Videos in den sozialen Medien treten sie auch für ihre Follower als fast ganz gewöhnliche Familie auf. Während die Eltern sich um eine Umzugsfirma bemühen, spielen die Kinder am Tablet. Später sollte es noch ins Kindertheater gehen. Vater Bushido wundert sich indes über den, wie er ihn nennt, „90-Euro-Brezen-Brötchen-Bäcker“, so teuer war offenbar ein einziger Einkauf. Seine Frau vermutet: „Gut, wir waren lange nicht hier, vielleicht ist das jetzt einfach so.“