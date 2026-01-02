Zum Hauptinhalt springen

Neues ZuhauseBushido zieht in Villa in Münchner Nobelvorort

Der Rapper Bushido und seine Frau, die Influencerin Anna-Maria Ferchichi, werden künftig öfter in der Nähe von München zu sehen sein. Die Familie hat ein Zweit-Zuhause in Grünwald gefunden.
Der Rapper und seine Familie leben eigentlich in Dubai. Nun haben sie ein zweites Zuhause in der Nähe von München gefunden. Auf was sich seine Frau, die Influencerin Anna-Maria Ferchichi, am meisten freut.

Der Rapper Bushido, 47, und seine Familie wollen in Zukunft zwischen Dubai und Bayern pendeln. Auf Instagram zeigte seine Frau Anna-Maria Ferchichi ein Bild von einer Villa und ein Video aus dem Inneren: „Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln“, schrieben sie dazu. „Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen.“

Grünwald ist ein Nobelvorort von München. Der Post wurde auch auf dem Profil von Bushido geteilt. Seit 2022 leben der Rapper und seine Familie in Dubai. Bushido, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, und seine Frau Anna-Maria sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, darunter Drillinge. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe.

Zu dem Grund für ihr neues Zuhause in Bayern schrieben Anna-Maria und Bushido: „Dubai ist wundervoll, wir haben dort großartige Freunde, viele schöne Erinnerungen und fühlen uns sehr verbunden. Gleichzeitig haben wir gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause.“

Das Paar hatte zuletzt mit Ehe-Problemen für Schlagzeilen gesorgt. Im Dezember äußerte sich das Promi-Paar in seinem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ zu den Trennungsgerüchten: Anfang September habe er das gemeinsame Haus in Dubai verlassen und sei in eine Wohnung gezogen, erzählte Bushido. Trotzdem seien er und Anna-Maria nach wie vor ein Paar. In seinem Song „Du liebst mich nicht“ verarbeitete er die Krise.

Karriereende
:„Selbst meine Mutter hat mich irgendwann Bushido genannt“

Bushido, die Kunstfigur, hat ihren Schöpfer Anis Ferchichi sehr reich gemacht – und in tiefe Depressionen getrieben. Jetzt ist Schluss mit Rap. Ein Abschiedsgespräch über Hass als PR, fünf Jahre Therapie und die Rettung: seine Familie.

SZ PlusInterview von Jakob Biazza

