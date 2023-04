An Pasinger Bushaltestelle

Auf der Blumenauer Straße in Pasing fährt ein Autofahrer einen Buben an, der gerade aus dem Bus gestiegen ist.

Weil er nicht warten wollte, bis ein vor ihm haltender Bus wieder anfuhr, hat ein Autofahrer in Pasing sein Fahrzeug trotz eines Überholverbots an dem Linienbus vorbeigelenkt - und dabei einen Zwölfjährigen angefahren. Der Bub kam mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

Der Unfall geschah am Montag gegen 13.25 Uhr auf der Blumenauer Straße. An der Haltestelle Perlschneiderstraße stieg der Zwölfjährige aus und überquerte vor dem Bus die Straße. Um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, hatte der Linienbus auf der Fahrbahn angehalten. Die Blumenauer Straße ist an dieser Stelle lediglich einspurig befahrbar, laut Polizei besteht ein Überholverbot. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Bad Tölz überholte dennoch und erfasste den auf die Fahrbahn tretenden Zwölfjährigen mit der rechten Autofront, wodurch der Bub auf die Fahrbahn stürzte.