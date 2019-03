6. März 2019, 18:51 Uhr Bus Nummer 100 Verkehrswende

Die Stadt bekommt ihre erste Elektrobuslinie

Von Andreas Schubert

Im Stau ist der 100er dann doch nicht stecken geblieben. Dabei haben die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eigens zur Busfahrt eingeladen, um einmal unter realen Verkehrsbedingungen eine Pressekonferenz zum Thema Elektrobusse zu geben. Bei der Gelegenheit kündigte Reiter gleich an, dass die Prinzregentenstraße, auf der die Museenlinie 100 verkehrt, die nächste Straße sein werde, die eine eigene Busspur bekommt. Er hoffe, dass im Sommer der Stadtrat so entscheide.

Nicht zuletzt, weil die Prinzregentenstraße von Abgasen stark belastet ist, soll die Linie 100 die erste Linie Münchens werden, die komplett elektrifiziert ist. Zwei E-Busse sind dort bereits im Einsatz. Bis die Linie dann ganz abgasfrei fahren wird, dauert es noch bis zum nächsten Jahr. Bis dahin sollen vier weitere E-Solobusse und zwei elektrische Gelenkbusse angeschafft werden. Das große Ziel ist dann, bis 2030 die komplette Busflotte weitgehend auf elektrischen Antrieb umzustellen. Das ist durchaus eine Herausforderung, nicht etwa, weil es an Geld mangelt. Laut Reiter kann sich die Stadt die Verkehrswende durchaus leisten. Doch nach wie vor gibt es auf dem europäischen Markt laut MVG-Chef Ingo Wortmann keine serientauglichen E-Busse. Die Voraussetzung für den Einsatz auf Münchens Straßen ist eine Reichweite von mindestens 280 Kilometern. Der Bus, in dem am Mittwoch die Presserunde stattfand, schafft das. Doch das Fahrzeug der Marke Ebusco wird in China gefertigt. Reiter hätte dagegen gerne, dass, wie er sagte, der "hiesige Hersteller" alltagstaugliche E-Fahrzeuge liefert. Damit meinte der OB die Firma MAN, mit der die MVG schon seit einiger Zeit zusammenarbeitet. Und Reiter ist auch in Gesprächen mit MAN. Er wolle nicht unbedingt nur in chinesischen Bussen durch die Stadt fahren, sagt der OB. Doch wenn der Münchner Hersteller nicht rechtzeitig mit der Entwicklung vorankommt, könne man auch woanders einkaufen.

Die sechs bisher bestellten Busse kosteten samt Ladetechnik 3,9 Millionen Euro. 2020 werden dann zwei elektrische Gelenkbusse ausgeliefert, zwei weitere Gelenkbusse gehen in die Ausschreibung. Wenn sich die kleine Elektroflotte bewährt, sollen 32 weitere E-Busse angeschafft werden. Laut Wortmann haben die beiden Ebusco-Fahrzeuge im Winter gut funktioniert. Er rechnet damit, dass die Busse bis zu 15 Jahre fahren.