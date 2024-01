Während der Großdemo "Gemeinsam gegen rechts" haben Mitglieder der als rechtsextrem eingestuften Burschenschaft-Aktivitas an ihrem Haus an der Potsdamer Straße Banner und Fahne aufgehängt.

Von Martin Bernstein

Gefährlich sehen die vier auf den ersten Blick gar nicht aus, wie sie in Erwartung der Großdemo gegen Rechtsextremismus etwas ungelenk aus dem Fenster ihrer Villa in Schwabing klettern, um bei Eiseskälte auf dem Vordach Platz zu nehmen. Ganz vorsichtig, schließlich soll das Bier ja - zunächst - im Humpen bleiben. Auf den zweiten Blick schaut manches freilich merkwürdig aus der Zeit gefallen aus: die Spuren, die Säbelduelle im Gesicht eines der Burschen hinterlassen haben, die an Matrosenmützen erinnernden Kappen, ein historisch anmutendes startendes Flugzeug auf einem Banner, das daneben an der Terrassenbrüstung aufgehängt ist. Soll das ein Abschiebeflugzeug sein?