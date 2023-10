Die Enteignung einer jüdischen Familie 1939 führt zu einer Spurensuche nach der Schuld in der eigenen Familie während der NS-Zeit. "Die Mühlengeschichte" von Burchard Dabinnus kommt im Hoch X zur Aufführung.

Von Enna Kelch

Der eigenen Familiengeschichte während der NS-Zeit nachzugehen kann ebenso aufschlussreich wie schockierend sein. Hat der eigene Großvater etwas mit der Enteignung einer befreundeten jüdischen Familie zutun? In den 1920er-Jahren lebte Georg Dabinnus, der Großvater des Münchener Schauspielers, Regisseurs und Rundfunksprechers Burchard Dabinnus, als deutschnationaler Großbürger in Ostpreußen. 1939 kaufte er einen großen Mühlenbetrieb im polnischen Bartoszyce auf. Er übernahm das Geschäft einer befreundeten Familie. Dabei wurde die jüdische Familie Meyer zum Verkauf gezwungen. Hans Joseph Meyer und seine Frau Lotte starben später in Ausschwitz.