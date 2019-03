10. März 2019, 18:47 Uhr Buntes Programm Denkanstöße und Gedenken

Während der Wochen gegen Rassismus gibt es in den kommenden 14 Tagen ein breites Angebot an Veranstaltungen

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus werden bundesweit veranstaltet - Auftakt ist in diesem Jahr in München. Leider erlebe man derzeit auch hier, "wie durch rassistische Stimmungsmache gegenüber Muslimen und Geflüchteten, durch geschichtsklitternde Provokationen, antisemitische Verschwörungstheorien und gezielte Angriffe auf Medien und staatliche Institutionen versucht wird, Hass und Misstrauen zu säen", schreibt Oberbürgermeister Dieter Reiter zu diesem Anlass. "Immer häufiger entlädt sich ein zunehmend rassistisch und menschenfeindlich aufgeladenes gesellschaftliches Klima in Form verbaler und körperlicher Übergriffe." Bei der Auftaktveranstaltung am Montagabend ("Europa wählt Menschenwürde - Denkanstöße für ein solidarisches und vielfältiges Europa", Neues Rathaus, 18.30 Uhr, Anmeldung unter fachstelle@muenchen.de) sprechen Muhterem Aras, die Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, die Autorin Jagoda Marinić und Jürgen Micksch vom Vorstand der Stiftung gegen Rassismus. Zur gleichen Zeit findet in der Stadtbibliothek am Gasteig (19 Uhr) ein Werkstattgespräch mit Redakteuren der Süddeutschen Zeitung statt. Journalistinnen und Journalisten, die für ihre politische Berichterstattung regelmäßig mit AfD-Politikern sowie deren Wählern sprechen, berichten über ihre Ansätze und Erfahrungen.

Einige weitere Veranstaltungen: Am Mittwoch jährt sich der Tag, an dem die Münchner Polizei 130 Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportieren ließ, zum 76. Mal. Von 15 Uhr an findet am Platz der Opfer des Nationalsozialismus eine öffentliche Namenslesung und Kranzniederlegung statt. Bei einer Gedenkveranstaltung im NS-Dokumentationszentrum (19 Uhr) hält Frank Reuter einen Vortrag zum Thema: "Die Kirchen und der Genozid an den Sinti und Roma". Zur gleichen Zeit berichtet im Jüdischen Museum am Jakobsplatz SZ-Redakteur Ronen Steinke, wie ein arabischer Arzt Juden vor den Nazis rettete. Als jüdischer Teenager überlebte Anna Boros den Holocaust mitten in Hitlers Hauptstadt - dank eines tapferen Arabers. Er hieß Mohammed Helmy. Als einziger Araber überhaupt ist er dafür in Israel von Yad Vashem geehrt worden. (Anmeldung info@evstadtakademie.de oder Telefon 089 / 5490270)

Am Donnerstag diskutieren Samba Ba, Tahir Della und Tina Garway im Bellevue di Monaco (Müllerstraße 2) über rassistische Polizeikontrollen und den Umgang damit. Die Podiumsdiskussion mit Moderation von Suli Kurban und Matthias Weinzierl beginnt um 19 Uhr. Zur gleichen Zeit sind im NS-Dokuzentrum "Grenz-Lines" zu hören. Es geht um die Frage, wie rassistisch das Genre des Gangsta-Raps ist. Denn zu beobachten ist, dass antisemitische und rassistische Stereotype immer wieder Einzug in Pop-, Rap- und HipHop-Texte halten.

Der Journalist Robert Andreasch von der Dokumentationsstelle Aida, eben erst mit dem Publizistikpreis der Landeshauptstadt für seine Recherchen zur Entwicklung der rechtsextremen Szene in München ausgezeichnet, hält am Freitag um 20 Uhr im Kafe Marat, Thalkirchner Straße 102, einen Vortrag über Geschichte und Bedingungen rechten Terrors in Bayern. Andreasch fragt unter anderem: "Welche politischen Kampagnen von rechts wurden und werden durch Anschläge begleitet und warum?"

Wie die euphemistisch "Ankerzentren" genannten Großunterkünfte für Flüchtlinge Angst und Isolation erzeugen, belegen die derzeitigen Vorgänge in der ehemaligen Funkkaserne. Diskutiert wird über das Thema am Donnerstag, 21. März, im Bellevue di Monaco - gemeinsam mit Betroffenen. Anmeldung unter kontakt@karawane-muenchen.org (19 Uhr).

Im Münchner Forum für Islam in der Hotterstraße findet am Samstag, 23. März, um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion statt zur Frage, warum und wie sich Muslime und Juden gemeinsam gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren können und sollen.

Internationale Wochen gegen Rassismus: Gesamtprogramm mit rund 120 Veranstaltungen unter www.muenchen.de/gegen-rassismus