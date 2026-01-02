In der Bundeswehr gab es im Jahr 2024 insgesamt 875 Fälle, in denen Soldatinnen und Soldaten oder Zivilangestellte unter Rechtsextremismus-Verdacht standen, darunter 216 neue Meldungen. Elf dieser 2024 gemeldeten Vorfälle ereigneten sich in München oder an Standorten in der näheren Umgebung. Das geht aus Zahlen des Verteidigungsministeriums und des Militärischen Abschirmdienstes MAD sowie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion aus diesem Sommer hervor.
Elf rechtsextremistische Vorfälle wurden 2024 aus Standorten in und um München gemeldet. Für die Täter hat das teilweise massive Konsequenzen.
Von Martin Bernstein
