Debatte um Wehrdienst Warum sollten nicht auch junge Frauen zur Bundeswehr? 29. August 2025, 14:41 Uhr

Sieht die Wehrpflicht wieder kommen: Eva-Maria Kern, Präsidentin der in Neubiberg bei München ansässigen Bundeswehruniversität, hier bei einem Beförderungsappell. (Foto: Claus Schunk)

Eva-Maria Kern hat als Präsidentin der Bundeswehr-Universität München täglich mit jungen Soldatinnen und Soldaten zu tun. Warum sie eine Wehrpflicht für unvermeidlich hält und was sie Frauen raten würde.

Interview von Sabine Buchwald

