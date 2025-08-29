Eva-Maria Kern, 54, ist seit Januar 2023 Präsidentin der Universität der Bundeswehr München. Für sie ist zur Verteidigung unserer Gesellschaft die Verstärkung der Truppe unabdingbar, auch die Wiedereinführung der vor 15 Jahren ausgesetzten Wehrplicht sieht sie kommen. Die gebürtige Österreicherin macht sich vor allem aber stark für ein Umdenken pro Bundeswehr, um potenzielle Aggressoren abzuschrecken.
Eva-Maria Kern hat als Präsidentin der Bundeswehr-Universität München täglich mit jungen Soldatinnen und Soldaten zu tun. Warum sie eine Wehrpflicht für unvermeidlich hält und was sie Frauen raten würde.
Interview von Sabine Buchwald
Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal, junge Deutsche sollen deshalb wieder verpflichtend gemustert werden. Wie stehen sie zum Wehrdienst und würden sie im Ernstfall zur Waffe greifen?
