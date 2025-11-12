Lebensgefährlicher Herzfehler : Wie aus einer Krankheit Freundschaft fürs Leben wurde

Vor 50 Jahren lernen sich zwei kleine Jungen im Deutschen Herzzentrum kennen. Sie sind schwer krank und werden geheilt. Aus der Geborgenheit, die sich beide damals in ihrem Gitterbett geben, wird Freundschaft. Und die hält bis heute.