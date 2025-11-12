„Schon krass, das mal so nah zu sehen“, sagt Philipp. Der 15-Jährige steht mit seinen Freunden Rafael und Anton vor einem Tornado-Kampfflugzeug, 28,5 Tonnen schwer, 17 Meter lang. Ein militärischer Stahlkoloss direkt neben dem Einkaufszentrum.
WehrpflichtdebatteWo die Bundeswehr heute steht –vor dem Einkaufszentrum
Lesezeit: 3 Min.
Panzer, Tornados und Soldaten direkt neben den Riem-Arcaden – zum 70. Geburtstag zeigt sich die Bundeswehr in München an einem ungewöhnlichen Ort. Und das ganz bewusst.
Von Sebastian Strauß
