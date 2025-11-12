Zum Hauptinhalt springen

WehrpflichtdebatteWo die Bundeswehr heute steht –vor dem Einkaufszentrum

Lesezeit: 3 Min.

Was Willy Brandt dazu wohl gesagt hätte? Nach dem SPD-Kanzler ist der Platz vor dem Einkaufszentrum in München-Riem benannt, den die Bundeswehr für ihre Werbeausstellung ausgeguckt hat.
Was Willy Brandt dazu wohl gesagt hätte? Nach dem SPD-Kanzler ist der Platz vor dem Einkaufszentrum in München-Riem benannt, den die Bundeswehr für ihre Werbeausstellung ausgeguckt hat. (Foto: Robert Haas)

Panzer, Tornados und Soldaten direkt neben den Riem-Arcaden – zum 70. Geburtstag zeigt sich die Bundeswehr in München an einem ungewöhnlichen Ort. Und das ganz bewusst.

Von Sebastian Strauß

„Schon krass, das mal so nah zu sehen“, sagt Philipp. Der 15-Jährige steht mit seinen Freunden Rafael und Anton vor einem Tornado-Kampfflugzeug, 28,5 Tonnen schwer, 17 Meter lang. Ein militärischer Stahlkoloss direkt neben dem Einkaufszentrum.

