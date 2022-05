Von Elisa Schwarz

Ich muss Ihnen was Peinliches erzählen, und zwar habe ich neulich für eine Recherche beim Verteidigungsministerium angerufen. Es ging um die Frage, ob sich bei der Bundeswehr gerade mehr Menschen melden, wegen des Ukraine-Kriegs. Arbeitstitel: Heer, werdet ihr jetzt mehr?

Am Telefon war ein sehr netter Herr, der sich mit Hauptmann XY gemeldet hat. Und ich so: Ja, hallo, Herr Hauptmann, hier Elisa Schwarz von der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn Herr Hauptmann genannt habe. Sehr oft. Jedenfalls sagte er am Ende, ich buchstabiere Ihnen noch mal meinen Namen. Der Hauptmann gehört nicht dazu.

Das Schöne am Journalisten-Beruf ist ja, dass man sich nicht in Allem gut auskennen muss, weil man nachfragen kann. Großes Privileg also, man lernt immer was Neues. So ging's mir auch, als ich dann tatsächlich bei der Bundeswehr auf dem Hof stand und das Auswahlverfahren der neuen Bewerber für eine Reportage begleitet habe. Mit dabei: Peter Schneider, 23, Kapuzenpullover, keiner, der arg viel redet. Warum er hier ist, habe ich ihn gefragt, er sagte: Wegen der Ukraine.

Dann habe ich ihn begleitet, zwei Tage lang, beim Assessmentcenter, beim Wurzelbrüche-Lösen, in der Stube, beim Warten, bei den Interviews, die er führen musste (SZ Plus). Vor der ärztlichen Untersuchung hatte er ein bisschen Schiss. Und vor dem psychologischen Gespräch. Dem Endgegner.

Was Peter Schneider gelernt hat: Dass man sich beim Arzt ausziehen muss. Was ich gelernt habe: Dass beim Karrierecenter der Bundeswehr zwar häufiger die Telefone klingeln: "Wo ist die nächste Waffe" - "Ich leg Putin um". Dass aber die, die sich dann tatsächlich bewerben, gar nicht so die Frontkämpfer sind, sondern, na ja, junge Männer wie Peter Schneider eben, denen es vielleicht um was ganz Anderes geht...

DER TAG IN MÜNCHEN

BGH kippt Urteil im Fall des Wolfsmasken-Vergewaltigers in Teilen Im Sommer 2019 verging sich Christoph K. an einer Elfjährigen in München. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof sieht nun Fehler in dem Urteil.

Grünen-Abgeordneter Bär wird freigesprochen Karl Bär aus München war der letzte Umweltaktivist, der sich im Südtiroler Apfelprozess vor Gericht verantworten musste. Nun muss er keine hohe Geldstrafe zahlen. Die Debatte um den Chemieeinsatz im größten Apfelanbau-Gebiet Europas geht weiter.

Ouvertüre im Kunstkraftwerk Die Brüder Amberger laden zu einer ersten Begehung der Baustelle im alten Aubinger Heizkraftwerk. Dort entsteht das "Bergson" mit Konzerträumen, Biergarten, Bars, Event-Flächen, einer riesigen Galerie - und einem Fledermaus-Biotop.

70 300 Kubikmeter Beton und 2500 Tonnen Stahl Der neue Flugsteig am Terminal 1 des Münchner Flughafens kommt wohl erst Ende 2025. Die Kosten steigen von ursprünglich 400 auf mehr als 600 Millionen Euro. Ein Baustellenrundgang.

Jogger bricht zusammen - drei Ärzte retten ihm das Leben Der 52-Jährige musste wiederbelebt werden. Zu seinem Glück waren die Mediziner zufällig vor Ort.

Wieder große Sprünge im Olympiapark Das Actionsport-Festival Munich Mash findet nach zwei Jahren Pandemie wieder statt - mit den Sportarten Skateboard, Wakeboard und BMX. Diesmal dürfen auch Frauen in allen Disziplinen antreten.

Warum ein denkmalgeschütztes Haus verfällt Das einst prächtige Gebäude in der Schubertstraße steht seit vielen Jahren leer - zum Ärger von Stadt und Nachbarn. Nun hat der Investor zumindest mit dringend notwendigen Arbeiten am maroden Dach begonnen.

Hilft Spiritualität im Klinik-Alltag? Gehetzt, frustriert und allein gelassen: Pflegende brauchen bessere Arbeitsbedingungen, weniger Druck und höhere Löhne. Eine Tagung beschäftigt sich mit der Frage, ob auch Besinnung helfen kann.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg