Robert Habeck war schon da. Zuerst illegal, als Fotoprojektion auf dem Siegestor , dann leibhaftig in der „Motorworld“ in Freimann. Von den Spitzenkandidaten der größeren Parteien war der grüne Kanzlerkandidat der Erste, der im Bundestagswahlkampf nach München kam. Fast alle anderen werden folgen, die meisten Termine stehen fest. Während Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zum Wahlkampfabschluss nach München kommen will, tut sich die SPD schwer, Auftritte ihres Bundeskanzlers in der bayerischen Landeshauptstadt darzulegen.

Kommenden Freitag soll Olaf Scholz in München auftreten. Er ist zu einem „Wahlforum“ der Ippen-Mediengruppe eingeladen und soll von 13 bis 14.30 Uhr mit den Chefredakteuren von Ippen-Media, Münchner Merkur und tz sprechen. Man habe sich für dieses Format entschieden, sagt ein Scholz-Sprecher in Berlin, weil die Veranstaltung auf den bundesweit zahlreichen Internetseiten der Ippen-Zeitungen gestreamt werde, was eine „prima Reichweite“ verspreche. Überlegt werde zudem ein Termin mit einer Münchner Bundestagskandidatin, der aber nicht öffentlich sein werde.

Warum plant die SPD in München keine eigene Veranstaltung mit ihrem Bundeskanzler? Der SPD-Sprecher tut sich hörbar schwer mit einer Erklärung. Er sagt: „Weil wir eine öffentliche Veranstaltung mit dem Kanzler in München haben.“ In der Alten Rotation im Presseareal an der Paul-Heyse-Straße gibt es Platz für etwa 220 Besucher, der Eintritt kostet fünf Euro. Zum Vergleich: Habeck trat in der „Motorworld“ vor 1700 Besuchern auf, bei freiem Eintritt.

Eine Sprecherin der Bayern-SPD erklärt, dass in diesem Wahlkampf „der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Vordergrund“ stehe. Deshalb gebe es in mehreren bayerischen Städten „intimere Gesprächsformate mit dem Kanzler“. In Ingolstadt könnten rund 220 Gäste kommen, in Regensburg und Fürth jeweils 500. Wenige Minuten nach der Erklärung des Sprechers der Bundes-SPD, warum man keine eigene, öffentliche SPD-Veranstaltung mit Olaf Scholz in München brauche, teilt er mit, dass es „Bewegung“ im Terminkalender gebe: Man prüfe nun doch eine eigene öffentliche Veranstaltung mit dem Bundeskanzler im Februar in München.

Die meisten anderen Parteien wissen, wann ihre Spitzenleute in Deutschlands drittgrößter Stadt auftreten: Am Montag, 3. Februar, wird Sahra Wagenknecht auf dem Marienplatz sprechen. Die Veranstaltung mit der Gründerin des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beginnt um 17.30 Uhr.

FDP-Chef Christian Lindner, Ex-Finanzminister der Ampel, will auch auf den Marienplatz kommen: am Dienstag, 18. Februar, von 13.30 bis 14.30 Uhr. Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel plant offenbar keinen öffentlichen Auftritt in München. Ein Sprecher der Bundespartei sagte, ihm sei nichts dergleichen bekannt. Laut bayerischer AfD sei Weidel am 7. Februar in Greding zu Gast.

Der Letzte in der Reihe der Spitzenkandidaten wird Friedrich Merz sein. Der CDU-Vorsitzende und Unions-Kanzlerkandidat plant seinen Wahlkampfabschluss in München. Am Samstag, 22. Februar, sei eine Veranstaltung vorgesehen, teilt ein CDU-Sprecher mit. Details nennt ein CSU-Sprecher: 15 Uhr, Löwenbräukeller. CSU-Chef Markus Söder werde selbstverständlich auch dabei sein.