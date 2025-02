Die politische Mitte ist in der Stadt stabil, die AfD legt allerdings auch hier zu. Fünf Dinge, die zur Bundestagswahl aus Münchner Sicht auffallen.

Von René Hofmann

Union und Grüne als feste Blöcke

In München gibt es nur noch zwei Volksparteien – und die SPD gehört nicht mehr dazu. Die Bundestagswahl führte erneut vor, was sich bei der Europawahl 2024 und der Landtagswahl 2023 bereits abgezeichnet hatte: Sowohl die konservativen Kräfte wie auch die Grünen sind im Stadtgebiet in der Lage, feste Wählerblöcke zu mobilisieren.