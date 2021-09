Die SPD in München sieht nach den ersten Hochrechnungen ihr Potenzial bestätigt, die CSU atmet auf, dass es nicht noch schlimmer kam. Die FDP darf sich als Gewinner fühlen. Die Wahlbeteiligung in der Stadt ist erfreulich hoch

Von T. Anlauf, P. Crone, H. Effern, L. Freymark, U. Heidenreich, A. Hoben, F. Kotteder

Die Orte des Jubels und des verhaltenen Gegrummels sind am Sonntagabend in München klar abgegrenzt. Da sind die Liberalen, die sich im Hofbräukeller feiern: Riesenfreude bei der FDP, als die Prognose mit zwölf Prozent über die Leinwände flimmert. Auch auf dem Nockherberg, wo sich die Münchner SPD versammelt hat, kommen die ersten Zahlen natürlich bestens an: 26 Prozent, das sind zwei Prozent Vorsprung für die SPD vor der Union. Die Kandidatin für München-West, Seija Knorr-Köning, sagt: "Wir haben nach wie vor das größte Wählerpotenzial, das hat sich bei dieser Wahl gezeigt."

Die Grünen, die in der Muffathalle feiern, beklatschen ihren Direktkandidaten Dieter Janecek, der sich selbst aber eher verhalten gibt. Tische mit Sonnenblumen und Windrädern stehen für die Wahlparty bereit. Und wie ist die Stimmung bei der CSU? Sie muss im Laufe dieses Abends darum bangen, alle vier Direktmandate zu verlieren. Josef Schmid, einer der Vizechefs des CSU-Bezirksverbands München, reagiert mit einem leichtem Aufatmen auf die ersten Zahlen aus Bayern. "Da haben wir mehr erreicht, als nach den Prognosen im Vorfeld zu erwarten war", sagte er. Die etwa 33 Prozent spiegelten wider, "was wir die letzten 14 Tagen beim Haustürwahlkampf und an den Infoständen gespürt haben". Eben einen leichten Aufwärtstrend, die Verluste hielten sich voraussichtlich in deutlich engeren Grenzen als befürchtet. "Ein bisschen zufrieden" könne die CSU deshalb sein. Es zeichne sich nun auch für München ab, dass "ein hochgradig spannender Wahlabend" bevorstehe. "Die Union hat einen Wahlkampf voller Fehler und verpasster Chancen geführt.

Es gab eine Aufholjagd, die zu spät begonnen hat. Die Union ist weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. CDU und CSU müssen das Wahlergebnis und den Wahlkampf ehrlich aufarbeiten und Lehren für die Zukunft daraus ziehen", sagt CSU-Chef Georg Eisenreich im Laufe des Abends.

Kurz nach Bekanntgabe der ersten Prognose meldet sich auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu Wort. Er reagiert hoch erfreut auf die ersten Zahlen, nach denen die SPD bei etwa 25 Prozent liegt. Damit legt sie im Vergleich zu 2017 (20,5 Prozent) deutlich zu. "Es gibt einen klaren Wahlgewinner", sagte OB Reiter, "die SPD und Olaf Scholz". Für die Münchner Sozialdemokraten sei das "ein sehr schöner Abend". Froh sei er auch, dass die AfD "keinesfalls zugelegt" habe. Die Union habe das schlechteste Ergebnis seit ihrem Bestehen eingefahren. "Insofern muss man nicht hin- und herdiskutieren, wer den Regierungsauftrag hat."

Der bayerische SPD-Landesvorsitzende Florian von Brunn sieht nach der ersten Prognose eine gute Chance, "dass wir mit den Grünen eine progressive Politik in Berlin umsetzen können". Auch seine Ko-Vorsitzende Ronja Endres ist ebenfalls zufrieden: "Das ist ein guter Abend."

923 000 Münchnerinnen und Münchner waren am Sonntag zur Wahl des neuen Bundestags aufgerufen. Wie groß das Interesse gerade in der bayerischen Landeshauptstadt war, zeigte sich an der Wahlbeteiligung, die etwas höher ausfiel als bei der Wahl vor vier Jahren. Bis 11 Uhr hatten schon knapp 60 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben - einschließlich Briefwahl. Ein ähnlicher Wert war bei der letzten Bundestagswahl erst gegen 14 Uhr erreicht worden. Rund 79 Prozent betrug die Wahlbeteiligung diesmal kurz vor dem Schließen der Wahllokale.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatten sowohl CSU als auch SPD in München die schlechtesten Ergebnisse seit Jahrzehnten hinnehmen müssen. Die CSU kam auf 30,0 Prozent der Zweitstimmen, die SPD fiel mit 16,2 Prozent auf Platz drei in der Stadt zurück. Für die Grünen war die Wahl der Auftakt zu einer Erfolgsserie, die lange andauern sollte. 17,2 Prozent fuhr die Partei ein und überholte damit die Sozialdemokraten. 2018 bei der Landtagswahl wurden die Grünen dann stärkste Kraft, ebenso bei der Europawahl 2019 - und schließlich bei der Kommunalwahl 2020. Die FDP war Grünen und SPD bei der Bundestagswahl 2017 übrigens dicht auf den Fersen - sie konnte sich über 14,2 Prozent der Zweitstimmen freuen. Die AfD holte 8,4 Prozent, die Linke 8,3 Prozent. 14 Münchner Kandidaten zogen in den Bundestag ein, neun von ihnen zum ersten Mal. Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,2 Prozent.

Bei den Grünen wird die Auszählung weiter mit Hochspannung verfolgt. Die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden sagt: "Im Verlauf des Sommers war die Entwicklung der Umfragen ja nicht so, dass sie uns gefreut hätten. Da bin ich erst recht stolz auf die Münchner Grünen, dass wir bis gestern Abend den Wahlkampf mit vollem Einsatz durchgezogen haben."

Bei der Linken auf der Schwanthalerhöhe gibt sich Kerem Schamberger, Direktkandidat für den Münchner Süden, kämpferisch, auch wenn das Wahlergebnis für die Partei gerade nicht gut aussieht. "Wir werden aus einer Niederlage gestärkt hervorgehen und weitermachen", sagt der 34-jährige Kommunikationswissenschaftler, der es wohl mit seinem Platz zwölf auf der Landesliste womöglich nicht schafft, in den Bundestag zu kommen.

Auch die bayerische Spitzenkandidatin Nicole Gohlke sowie Klaus Ernst sind eingetroffen. Während Ernst entspannt ein Canapé kaut, sieht Gohlke angespannt aus. Die erste Prognose sieht eng aus. Fünf Prozent. Bei der FDP im Hofbräukeller nimmt der Landesvorsitzende Daniel Föst derweil in seiner Rede an die Parteifreunde auch mögliche Regierungskonstellationen in den Blick. Und stellt dabei fest: Außer einer erneuten Großen Koalition ist laut Prognose rechnerisch nur eine Regierungsbildung mit FDP-Beteiligung möglich. "Wir müssen schauen, dass wir in die Regierung kommen", ruft Föst.