In München hat der Versand der Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 23. Februar begonnen. In ihrer Funktion als Kreiswahlleiterin war Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl am Mittwoch dabei, als im Briefzentrum der Deutschen Post in Germering die ersten Chargen, sortiert nach Postleitzahlen, auf den Weg zu den 918 784 wahlberechtigten Münchnerinnen und München gebracht wurden. Die Benachrichtigungen enthalten Informationen, in welchem der vier Münchner Wahlkreise sie wahlberechtigt sind und in welchem Wahlraum sie ihre Stimme abgeben können.