Die Grünen, die im Rathaus die größte Fraktion stellen, wurden zweieinhalb Stunden nach dem Schließen der Wahllokale mit 23,5 Prozent geführt – 2,6 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021. Damit bestätigte sich für München ein Trend, der deutschlandweit zu beobachten war: Die Grünen verzeichneten die geringsten Verluste von den drei Parteien der zerbrochenen Ampelregierung. „Das Ergebnis ist sehr, sehr solide, nachdem wir zwischendurch ganz weit unten waren in den Umfragen“, sagt Jamila Schäfer, die Spitzenkandidatin der Partei in Bayern, über die Gesamtzahlen.

Die Grünen um Anton Hofreiter, Jamila Schäfer und Katharina Schulze (Bildmitte) haben zur Wahlparty in die Freiheizhalle geladen. (Foto: Catherina Hess)

Für die SPD ging es, Stand 20.30 Uhr, um 3,7 Prozentpunkte hinunter, auf 15,3 Prozent. „Das ist eine Niederlage für die SPD, daraus können wir keinen Regierungsauftrag ableiten“, sagte Münchens SPD-Chef Christian Köning.

Betretene Gesichte bei der SPD (v.l.): Landesvorsitzende Ronja Endres, Landtagsabgeordnete Ruth Müller, Stadtvorsitzender Christian Köning und Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl im Oberangertheater. (Foto: Stephan Rumpf)

Bei der FDP trifft auf die Verluste die Vokabel „erdrutschartig“ zu: Die Partei verlor im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 7,5 Prozentpunkte. Ginge es nur nach München, müsste sie sich aber keine Sorgen über die Fünf-Prozent-Hürde machen. In der Zwischenrechnung kam sie im Stadtgebiet auf 6,2 Prozent.

Die AfD verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 4,8 Prozentpunkten. Im Vergleich zu den Ergebnissen, die sie bundesweit erzielt, bleibt sie in München aber eine nachrangige Kraft. Die Zwischenbilanz um 20.30 Uhr sah sie bei 9,4 Prozent und damit deutlich unter der Zehn-Prozent-Marke.

Laut war der Jubel bei den Linken, die den Abend in einem Lokal im Westend feierten. „Ich kann’s fast nicht glauben“, so die Abgeordnete Nicole Gohlke angesichts von einem Plus von 4,8 Prozentpunkten auf 8,9 Prozent. Andrej Yagoubov, der im Kreisvorstand sitzt, kündigt an: „Wir werden das schlechte Gewissen der anderen Parteien sein.“

Die Münchner Linken-Politiker Christian Schwarzenberger, Nicole Gohlke und Stefan Jagel jubeln über das prognostizierte Ergebnis. (Foto: Robert Haas)

Bei den Direktkandidaten zeichneten sich in drei Wahlkreisen um 20.30 Uhr eindeutige Ergebnisse ab: In München-Ost lag Wolfgang Stefinger (CSU) mit 36,5 Prozent klar vor Andre Hermann (Grüne), der auf 24,4 Prozent kam. In München-West/Mitte durfte sich Stephan Pilsinger (CSU/34,8 Prozent) über einen klaren Vorsprung vor Dieter Janecek (Grüne/29,1 Prozent) freuen.

Mit weniger hohen Zustimmungswerten, aber dennoch einem komfortablen Vorsprung wurde in München-Nord Hans Theiss (CSU, 32,4 Prozent) vor Frederik Ostermeier (Grüne, 24,2 Prozent) geführt. Am knappsten war der Kampf ums Direktmandat in München-Süd, wo sich Jamila Schäfer (Grüne) mit Claudia Küng (CSU) duellierte. Um 20.30 Uhr wurde Schäfer, die 2021 als erste Grüne in Bayern ein Direktmandat errungen hatte, mit 29,6 Prozent 0,8 Prozentpunkte hinter Küng geführt.

Die Direktkandidaten müssen bei dieser Wahl aber in besonderem Maß zittern. Die jüngste Wahlrechtsreform schreibt vor, dass nur noch maximal 630 Abgeordnete in den Bundestag dürfen. Weil seit der Reform eine Partei nicht mehr Abgeordnete nach Berlin schicken darf, als sie über die Zweitstimmen gewinnen konnte, muss sie die Siegerinnen und Sieger mit den schlechtesten Prozentwerten wegstreichen – von hinten angefangen. Wer von der CSU also direkt einen Wahlkreis gewinnt in München-Nord, -Süd, -Ost oder -West kann sich vermutlich bis spät in den Abend nicht sicher sein, ob er oder sie damit automatisch in den Bundestag kommt.

Live Bundestagswahl 2025 in München : CSU liegt bei Zweitstimmen vorne - starke Zuwächse für AfD und Linke OB Reiter kritisiert seine Partei und fordert inhaltliche und personelle Konsequenzen. Bei allen vier Direktmandaten liegen derzeit die Christsozialen in Führung. Alle Entwicklungen im Liveblog

Bei der SPD wird vermutlich Sebastian Roloff der einzige Münchner im Bundestag sein. Die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten Seija Knorr-Köning, Philippa Sigl-Glöckner und David Rausch stehen auf der Landesliste so weit hinten, dass sie bei einem SPD-Ergebnis von gut elf Prozent in Bayern chancenlos sind.

Was bedeutet die neue Rolle für Roloff? „Mehr Arbeit“, sagt er. In der vergangenen Legislaturperiode habe er drei Wahlkreise betreut, „jetzt werden es vermutlich fünf oder sechs“. Das sich abzeichnende Wahlergebnis nennt er „katastrophal, man findet keine positiven Worte“.

Für die AfD wird Tobias Teich angesichts der ersten Prognosen auf Landesebene über die Landesliste im nächsten Bundestag sitzen. Ebenso in den Bundestag schaffen dürfte es der Direktkandidat für den Wahlkreis München-Süd, Wolfgang Wiehle, mit Listenplatz fünf. Für ihn wird es bereits das dritte Mandat sein. „Wir sind sehr, sehr positiv gestimmt“, sagt Wiehle am Telefon. Er feiert in der AfD-Bundeszentrale im Berlin.

Wie bundesweit war die Wahlbeteiligung auch in München hoch: Eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale hatte sie bei 81,2 Prozent gelegen.