Feuerwehr deckt Plakat von CSU-Kandidat Stefinger ab

Eine Kollegin trifft am Sonntagmorgen vor dem Wahllokal an der Führichstraße in Ramersdorf auf Polizeibeamte und wundert sich. Werden die Wahllokale bewacht? Kopfschütteln. Später bestätigt ein Pressesprecher, dass die Polizei darauf aufmerksam gemacht wurde, dass an einer Litfaßsäule direkt vor dem Wahllokal ein großes Wahlplakat des CSU-Direktkandidaten Wolfgang Stefinger prangte. Es war durch die Fenster der Mittelschule, in der man seine Stimme abgeben kann, zu sehen. Damit hat die CSU gegen das Verbot von Wahlwerbung im direkten Umkreis eines Wahllokals am Wahltag verstoßen. Die Münchner Berufsfeuerwehr, so ein Sprecher, wurde gerufen, um das Plakat mit Folie abzudecken. Sie umhüllte die Säule - ausgerechnet in zartem Grün.



Am frühen Nachmittag erklärte sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefinger in einem kurzen Statement: „Es wurden Litfaßsäulen gebucht, auf denen politische Werbung zulässig ist. In München ist genau geregelt, an welchen kommerziellen Werbetafeln politische Werbung hängen darf." Er werde unverzüglich um Aufklärung bei der entsprechenden Firma, die für die Plakatierung beauftragt gewesen sei, bitten und bedanke sich bei Feuerwehr und Polizei für ihren Einsatz. In Paragraf 32 des Bundeswahlgesetzes heißt es: "Wahlpropaganda ist auch in unmittelbarer Umgebung des Wahlgebäudes unzulässig, wenn sie nach Form und Inhalt geeignet ist, die Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe zu beeinflussen."