Bayerischer BSW-Spitzenkandidat gibt sich optimistisch

Von Zittern um den Einzug in den Bundestag kann bei Klaus Ernst, bayerischer Spitzenkandidat von Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und einziger Münchner Direktkandidat der jungen Partei, nicht die Rede sein. "Wir sind wahrscheinlich drin mit fünf Prozent, weil wir im Laufe des Abends auch bei der Europawahl zugenommen haben", ruft er von der Berliner Wahlparty aus fröhlich ins Telefon. Die ersten Prognosen haben BSW im Bund 4,7 Prozent bescheinigt, in Bayern nur mehr 2,7 Prozent. Dort werden sie unter "Andere" aufgeführt. "Unser Ergebnis ist doch irre, das hat es noch nie in ganz Deutschland gegeben, dass eine Partei aus dem Stand in den Bundestag eingezogen ist und ihre zentralen Ziele erreicht hat."



Dass die Linke, aus der der 70-Jährige ehemalige Gewerkschaftsfunktionär und gebürtige Münchner Ende 2023 mit einigen anderen Abgeordneten ausgestiegen ist, das BSW nun nach ersten Hochrechnungen überflügelt, wundert Ernst nicht. CDU-Vorsitzender Friedrich Merz habe eine Politik gemacht, die die Migration in den Vordergrund gestellt habe, "das war ein Wiederbelebungsprogramm für die Linke". Was, wenn es doch nicht reicht für den Einzug in den Bundestag? Ernst lacht. "Dann werden wir weiterkämpfen und uns um den Parteiaufbau in Bayern kümmern, es wäre kein Beinbruch."