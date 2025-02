Jubel für Susanne Seehofer

"Wir sind Kämpfer, Sie hören es im Hintergrund", sagt Susanne Seehofer dem Reporter des Bayerischen Fernsehens, sie ist auf der Leinwand zu sehen und im Saal jubeln sie laut. Diejenigen, die noch da sind, klatschen laut nach ihrem Statement. Bundestagskandidat Mahmut Türker tippt Nachrichten in sein Smartphone, er versucht noch Leute zu mobilisieren, die herkommen und Beistand leisten - den brauche es doch jetzt.



Susanne Seehofer, auf Platz drei der Landesliste, wäre wahrscheinlich im Bundestag, wenn die FDP die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Sie selbst will das noch nicht so sagen, "wir sind heute alle sehr vorsichtig", sagt sie, auch weil es die erste Wahl nach der Wahlrechtsreform ist. "Es wird noch eine Weile ein Zittern bleiben, viele von uns hatten ja befürchtet, dass es so kommt", sagt sie, sie selbst auch.



Sie spricht über den Wahlkampf, sagt, der sei sehr intensiv gewesen, viele Ehrenamtliche hätten sich engagiert, Plakate geklebt und Flyer verteilt. Und: "Es war härter in der Sprache gegenüber dem politischen Gegner, als ich es bisher erlebt habe." Und nicht nur in der Sprache, sie habe "eine brutale Aggression erlebt". Einer habe einer Ehrenamtlichen, die Flyer verteilte, mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woanders hätte man ihnen entgegengerufen, sie gehörten alle erschossen. Sie versuche, so etwas an sich abperlen zu lassen, sagt sie. Das Wahlergebnis zeige ja, dass es Raum für Verbesserungen gebe. "Ich freue mich, einen Teil davon mitzugestalten." Für sie wird der Abend wohl noch lang, sie will bleiben, bis das Ergebnis feststeht.