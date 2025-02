Linke in manchen Stadtbezirken viertstärkste Partei

Die Linken waren gestern nach Bekanntwerden ihres Ergebnisses wie im Rausch; dieser könnte mit Blick auf die Ergebnisse in einzelnen Stadtbezirken anhalten. 14,2 Prozent - so viele Wähler haben auf der Schwanthalerhöhe der Partei ihre Stimme gegeben. Und noch in sechs weiteren Bezirken kamen die Linken auf mehr als zehn Prozent: In Sendling landeten sie bei 12,5, in Obergiesing-Fasangarten bei 11,7, in Milbertshofen-Am Hart bei 11,5, in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt bei 10,8, in Au-Haidhausen bei 10,7 und in Laim bei 10 Prozent. Überall dort waren sie die viertstärkte Partei, mit Ausnahme von Milbertshofen-Am Hart: Dort lagen die Linken knapp hinter der AfD auf Rang fünf, mit 0,7 Prozentpunkten weniger. Im Durchschnitt lag die Partei in München bei 8,9 Prozent, bundesweit bei 8,8 Prozent.