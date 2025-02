Die Gewinnerin eines Direktmandats darf nicht nach Berlin, andere mussten lange zittern: Am Beispiel der Münchner Erststimmensieger zeigt sich, dass die Wahlrechtsreform der Ampelregierung Murks ist.

Die Grundlagen der Bundestagswahl sind zu recht weit vorn in der Verfassung geregelt. In Artikel 38 des Grundrechte-Abschnitts des Grundgesetzes heißt es: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.“