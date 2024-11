Die 59 Jahre alte Claudia Küng wird für die CSU bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin im Münchner Süden antreten. Sie wurde am Samstag von ihrer Partei mit 99 von 102 Stimmen aufgestellt. „Sie ist eine starke Kandidatin, hinter der wir alle stehen“, sagte Veronika Mirlach, Vorsitzende des Kreisverbands München Süd. Damit schließt die CSU ihre letzte Lücke bei den Kandidaten für die Wahl, die am 23. Februar 2025 stattfinden soll. Im Westen tritt der Abgeordnete Stephan Pilsinger wieder an, im Osten sein Kollege Wolfgang Stefinger. Im Norden hat sich Hans Theiss, Vizechef der Stadtratsfraktion, gegen Mandatsinhaber Bernhard Loos durchgesetzt.