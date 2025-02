Das Kribbeln bei den ersten einlaufenden Stimmenzahlen, das Bangen, ob es reicht für den Einzug in den Bundestag: Die Stimmung an einem Wahltag ist für Kandidaten etwas ganz Besonderes. Fünf Abgeordnete aus München werden diesmal jedoch die Ergebnisse nur noch in der Rolle von Zuschauern verfolgen. Bernhard Loos (CSU), Claudia Tausend (SPD), Saskia Weishaupt (Grüne) und Petr Bystron (AfD) treten nicht mehr an; Thomas Sattelberger (FDP) hatte sein Mandat bereits im Sommer 2022 aus persönlichen Gründen zurückgegeben.

Die Gründe für den jeweiligen Abschied sind sehr unterschiedlich. Die 60 Jahre alte Claudia Tausend von der SPD gehörte dem Bundestag seit 2013 an und hat nach knapp zwölf Jahren im Parlament und zuvor 17 Jahren im Münchner Stadtrat beschlossen, dass es ihr mit der Politik in der ersten Reihe reicht. Bernhard Loos (CSU) geht zwar stramm auf die 70 zu, hätte aber gerne noch eine Legislaturperiode drangehängt. Doch ihn hat seine Partei bereits im internen Aufstellungsverfahren in München ausgebremst. Er unterlag bei der Kandidatur für den Wahlkreis Nord dem Vize-Chef der Rathausfraktion, Hans Theiss.

Bernhard Loos (CSU) unterlag bei der Kandidatur für den Wahlkreis Nord dem Vize-Chef der Rathausfraktion, Hans Theiss. (Foto: Leonhard Simon)

Saskia Weishaupt (Grüne) verzichtete auf eine erneute Bewerbung. (Foto: dts Nachrichtenagentur/Imago)

Der heute 75 Jahre alte Thomas Sattelberger von den Liberalen gehörte als einziger Münchner dem Kabinett der Ampel-Regierung an, doch bereits nach einem knappen Jahr musste er wegen zweier Krankheitsfälle im persönlichen Umfeld seine Karriere in Berlin aufgeben. Saskia Weishaupt, 31, von den Grünen hat ihr Leben neu geordnet und verzichtete auf eine erneute Bewerbung. Sie zog 2021 als Spitzenkandidaten der Grünen Jugend in Bayern in den Bundestag ein, verlegte nun aber ihren Lebensmittelpunkt zurück in ihre Geburtsstadt Hannover und will sich dort anderweitig politisch engagieren. Eine neue Aufgabe hat auch der 52 Jahre alte AfD-Abgeordnete Petr Bystron gefunden. Er zog im vergangenen Jahr ins Europaparlament ein.

Mehr als ein Drittel der 14 im September 2021 gewählten Kandidaten aus München wird damit ganz sicher nicht mehr im neuen Bundestag vertreten sein. Der Umbruch für die Vertreter der Stadt München in Berlin könnte sogar noch größer ausfallen. Denn bei der Aufstellung der bayerischen Landeslisten, die bei den meisten Parteien über den Einzug in den Bundestag entscheiden, landeten einige Abgeordnete auf wackligen Plätzen oder sind nicht vertreten.

Der Grüne Dieter Janecek, 48, rückte etwa zwischenzeitlich als Koordinator ins Wirtschaftsministerium von Robert Habeck auf, ist nach bitteren Niederlagen auf dem entscheidenden Parteitag der Grünen aber ohne Listenplatz nach Hause gefahren. Er ist nun auf den Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis West angewiesen, das er bei deutlich besseren Umfragewerten seiner Partei 2021 hauchdünn verpasst hatte. Die Münchner Grünen müssen damit rechnen, von drei auf eine Abgeordnete zurückzufallen. Das dritte Mandat errangen sie 2021 mit Saskia Weishaupt über einen Platz der Jungen Grünen, diese Option besteht diesmal nicht. Übrig bliebe die bayerische Spitzenkandidatin Jamila Schäfer.

Lukas Köhler, 38, bisher immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP, wurde etwa von seiner Partei bis auf Rang 16 durchgereicht und verlor so jede realistische Chance auf den Wiedereinzug – selbst wenn seine Partei den Einzug in den Bundestag schaffen sollte. In der kurz nach Schließung der Wahllokale im ZDF veröffentlichten Prognose rangieren die Liberalen bei fünf Prozent. Damit muss auch der wohnungspolitische Sprecher der FDP, Daniel Föst, trotz Listenplatz fünf um seinen Sitz im Bundestag bangen.

Etwas gelassener kann die bayerische Nummer zwei der Linken, Nicole Gohlke, den Wahlabend verfolgen. Ihre Partei kommt in der Prognose auf neun Prozent.

Die SPD läuft Gefahr, eine Abgeordnete zu verlieren. Seija Knorr-Köning errang als zweitbeste Münchnerin nur Rang 18 der SPD-Liste, ein extrem wackliger Platz angesichts der Prognose von 16,5 Prozent für die SPD. Dafür sieht es so aus, als ob die CSU ein Mandat hinzugewinnen könnte, wenn sie alle vier Wahlkreise für sich entscheidet.

Einen zusätzlichen Münchner Platz würde es auch geben, wenn das BSW in den Bundestag einzieht. Nach der Prognose von fünf Prozent erscheint dies im Bereich des Möglichen. Der gebürtige Münchner Klaus Ernst kandidiert für das Bündnis von Sahra Wagenknecht als bayerischer Spitzenkandidat im Wahlkreis Süd und würde somit formal den Abgeordneten aus der Stadt zugeschlagen.