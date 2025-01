Stephan Pilsinger hat 2021 das Direktmandat im Westen für die CSU denkbar knapp gewonnen. Sein damaliger Konkurrent Dieter Janecek von den Grünen tritt wieder gegen ihn an, ebenso wie Seija Knorr-Köning von der SPD. Am Ende könnte der Wahlkreis in Berlin aber sogar ganz ohne Vertreter bleiben.

Von Joachim Mölter

Am Ende der Weihnachtsferien, an einem der letzten stilleren Tage im boomenden und brummenden München, geht Stephan Pilsinger mit seinem Dackel Jennerwein wie so oft Gassi an der Blutenburg. Ein paar Spaziergänger sind auch unterwegs, gelegentlich überholt ein Jogger, manchmal kommt eine Radlerin entgegen. An der Blutenburg treffen zwei Grünschneisen aufeinander, trotz des nahen Autobahnendes der A8 hat die Gegend noch etwas Idyllisches, selbst im Winter.