Interview von Heiner Effern

Die Grünen haben das historisch beste Ergebnis bei Bundestagswahlen in München erreicht. Mit Jamila Schäfer haben sie im Süden dazu erstmals in Bayern ein Direktmandat gewonnen. Bei den Zweitstimmen haben sie ein Plus von 8,8 Prozentpunkten erreicht. Mit 26,1 Prozent sind sie in München stärkste Kraft, wie zuvor schon bei Abstimmungen im Land, in Europa und bei der Kommunalwahl. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden spricht über die Rolle ihrer Partei, die Erwartungen an sie persönlich und über Fehler in Berlin, die ein noch besseres Ergebnis verhindert haben könnten.

SZ: Die Siegesserie der Grünen in München scheint kein Ende zu nehmen.

Katrin Habenschaden: Wir haben uns als stärkste politische Kraft etabliert. Das Zweitstimmenergebnis gegen diesen Bundestrend, der schwierig für uns war, ist eine ganz eindeutige Bestätigung für unseren sozial-ökologischen Kurs mit einer starken Wirtschaft und einer weltoffenen, bunten Stadt. Das ist für mich persönlich und für uns als Fraktion im Rathaus ein starker Rückenwind.

Zahlt die Stadtpolitik der Grünen auch für Wahlen im Bund oder im Land ein?

Ja, das glaube ich. Ich habe in meiner Rede bei den Wahlkampfauftritten unserer Spitzenkandidaten einen sehr starken München-Bezug hergestellt und das so wahrgenommen.

Die Erwartungen in der Partei werden nicht kleiner werden. Muss die nächste Oberbürgermeisterin eine Grüne namens Katrin Habenschaden sein?

Da gibt es nochmals eine Bundestagswahl dazwischen. Die Wahlergebnisse sind eine Verpflichtung, weiter das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Daran werden wir gemessen werden. Wenn uns das weiter gut gelingt und wir mit der Verve der letzten Monate weitermachen, würde ich nicht sehen, warum wir Grüne über 2026 hinaus nicht prägend sein sollten in dieser Stadt.

Auf Platz spielen wird 2026 bei der OB-Wahl nicht die Strategie sein können?

War es schon beim letzten Mal nicht.

Das Münchner Ergebnis war gut, hätte es ohne die Pannen in Berlin noch besser ausfallen können?

Das denke ich schon. Na klar freuen wir uns über das beste Ergebnis im Bund jemals und darüber, drittstärkste Kraft zu sein, aber es ist natürlich enttäuschend, da wäre mehr drin gewesen. Da wurden Fehler gemacht. Die Kanzlerinnenkandidatur, da ist die Luft sehr dünn und man steht monatelang im Zentrum der Öffentlichkeit, da dürfen solche Fehler nicht passieren. Da haben wir sauber Lehrgeld bezahlt, ich bin aber überzeugt, dass wir in vier Jahren von dieser Erfahrung profitieren werden.

Haben diese Fehler die Münchner Grünen ein weiteres Direktmandat gekostet, etwa im Münchner Westen? Der galt immerhin als ihr aussichtsreichster vor der Wahl.

Dass wir da nicht gewonnen haben, schmerzt mich sehr. Dieter Janecek ist über die Liste abgesichert, das ist ein kleiner Trost. Aber ich hätte mir das schon absolut anders gewünscht.

Der Abstand dort zum Sieger Stephan Pilsinger (CSU) beträgt nur 146 Stimmen. Hätten zwei, drei Prozent mehr aus Berlin gereicht?

Auf alle Fälle.

Dafür hat Jamila Schäfer den historischen Erfolg geliefert, auf den die Grünen gehofft hatten.

Eine sagenhafte junge Frau, die jetzt Münchner Themen in den Bundestag tragen wird. Es ist eine wichtige Botschaft, dass es möglich ist, gegen die CSU Direktmandate zu gewinnen.

Was zeichnet Jamila Schäfer aus?

Sie hat einen explizit inhaltlichen Wahlkampf geführt mit ihren Themen. Das haben die Münchner goutiert. Rausgeflogen sind dagegen die Abgeordneten Kuffer und Post, die einen explizit nicht inhaltlichen Wahlkampf geführt haben, sondern in erster Linie mit "Klartext-Rhetorik" und starker Fokussierung auf die eigene Person.

Welche Koalition, um Ihre Münchner Themen wie Verkehr, Wohnen und Klimaschutz voranzubringen?

Ich bin da sehr bei Robert Habeck, der gesagt hat, wir brauchen eine neue Erzählung, einen ganz anderen Mut. Ich wünsche mir eine Regierung mit der Ambition, eine Erneuerung herbeizuführen. Dafür steht aus meiner Sicht nicht die Union.

Also lieber eine Ampel aus SPD, Grüne und FDP, gerade für die Münchner Themen Verkehr, Wohnen, Klimaschutz?

Mir ist eine sozial-ökologische Erneuerung wichtig. Dafür sind aber nicht Farben entscheidend, sondern Inhalte.