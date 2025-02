Wohnen, Verkehr, Gesundheitspolitik, Finanzen - die SZ stellt an vier wichtigen Themengebieten beispielhaft dar, wie sich Entscheidungen in Berlin auf die Münchnerinnen und Münchner auswirken.

Von Heiner Effern, Ekaterina Kel, Sebastian Krass, Andreas Schubert

Der Blick nach Berlin ist in der Stadtpolitik keine einmalige Sache vor der Bundestagswahl, sondern ein ständiger Begleiter im Alltag. Denn die Lösung vieler Probleme in einer Kommune wie München ist nur möglich, wenn im Parlament oder in der Bundesverwaltung der passende Rahmen dafür geschaffen wird. Die SZ stellt an vier wichtigen Themengebieten beispielhaft dar, wie die kommende Bundesregierung in Berlin das Leben der Münchnerinnen und Münchner beeinflussen kann.