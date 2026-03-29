Es ist ganz schön was los an diesem späten Samstagnachmittag im Hauptbahnhof: Trachtenträger, die sich mit einer Flasche Augustiner auf die bald folgende Mass Salvator am Nockherberg einstimmen, letzte Skifahrer auf dem Nachhauseweg, erste Urlauber zum Beginn der Osterferien – die einen kommen, die anderen gehen. Und dann sind da noch die, für die der Bahnhof nicht nur Durchgangsstation ist, sondern Aufenthaltsort: Trinker, Drogensüchtige, sogenannte Wohnungsflüchter, Obdachlose. Um diese geht es hauptsächlich bei einem Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei : Von Freitag bis Sonntag sollten neben den normalen Streifen verstärkt zusätzliche Beamte für Kontrollen am Hauptbahnhof unterwegs sein.

553 Gewalttaten hat es im vergangenen Jahr am Münchner Hauptbahnhof gegeben, das ist Rang sieben in der Liste der gefährlichsten deutschen Bahnhöfe. Damit steht die Stadt unter den deutschen Millionenstädten noch gut da: Berlin ist Dritter mit 654 Taten, Köln Vierter mit 648, Hamburg Sechster mit 580. Ganz vorne liegt Leipzig, dort wurden 859 Straftaten registriert.

Die zehn Bundespolizisten allerdings, die gerade in der Mitte des Querbahnsteiges einen Kreis bilden, haben es anscheinend nicht mit dem Verbrechen zu tun: In ihrer Mitte liegt ein Mann auf dem Boden und zittert krampfhaft. Die Beamten haben ihn in eine Decke gehüllt, warten auf den Notarzt und versuchen so gut es geht, die Gaffer fernzuhalten.

Der Bahnhof ist, seit er neu gebaut wird, ziemlich unübersichtlich geworden, weil immer mal wieder eine neue Wand eingezogen, ein neuer Weg angelegt wird. Polizei und Deutsche Bahn haben sich das ganze deshalb im vergangenen Jahr angeschaut und versucht, gefährliche Ecken und Nischen möglichst zu vermeiden. Die Polizei hält sich zugute, dass es seitdem kaum mehr Meldungen über Belästigungen von Frauen gab.

Für das Kontroll-Wochenende hat die Bundespolizei eine Allgemeinverfügung erlassen, die auf gelben Plakaten bekanntgemacht wird: Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen ist verboten, das Plakat zeigt eine Pistole, ein Messer und einen Baseballschläger. Ohne ein solches Verbot könnten die Beamten nichts unternehmen, wenn sie etwa ein Messer finden würden – sie müssten sozusagen warten, bis der Besitzer das Messer einsetzt. So aber können sie es sofort sicherstellen und den Besitzer des Bahnhofs verweisen. Das Verbot scheint angekommen zu sein: Bis zum frühen Sonntagnachmittag seien keine Waffen gefunden worden, meldet Sina Dietsch, die Sprecherin der Bundespolizei.

Überhaupt gibt es an diesem Wochenende keine größeren Einsätze für die Beamten – was natürlich auch an ihrer erhöhten Präsenz liegen kann. Hie und da eine Passkontrolle und ein kurzes Abtasten nach Drogen oder Waffen, das war’s dann schon. Vier Beamte bewachen die Toilette im Zwischengeschoss, sechs kontrollieren zwei junge Männer, während oben die Züge in die Welt hinaus fahren, nach Salzburg, Hamburg oder Dinkelscherben. Konkrete Ergebnisse der bundesweiten Kontrollaktion will die Bundespolizei in den nächsten Tagen veröffentlichen.