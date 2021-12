Ein Autofahrer, der an einem Bahnübergang an der Fasanerie im Münchner Norden zu spät dran war, hat bei seiner Flucht vor dem herannahenden Zug und der Polizei am Dienstagmorgen eine Schranke schwer beschädigt. Der Zugverkehr musste gestoppt werden. Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters noch passieren wollte, obwohl sich die Halbschranken bereits senkten und die Lichtzeichenanlage schon länger rot blinkte. Der Transporter fuhr gegen den sich senkenden Schrankenbaum . Der wurde so stark verbogen, dass er beim Öffnen die Oberleitung berührt hätte. Der Schrankenwärter bemerkte den Unfall und sperrte die Strecke der S1 zum Flughafen sowie für den Bahnverkehr in Richtung Regensburg. Die Reparaturen dauerten fast zwei Stunden. Die Bundespolizei fahndet nach dem Fahrzeuglenker.