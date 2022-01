Lebensrettung in letzter Sekunde

Am Flughafen München

Ein 50-jähriger Hallertauer ist am Montag am Münchner Flughafen auf dem Weg zu seinem Flug nach Thailand bewusstlos auf einer Rolltreppe zusammengebrochen. Wie die Bundespolizei mitteilt, habe eine Mitarbeiterin im nahe gelegenen Duty-free-Shop den Leblosen bemerkt und Hilfe geholt. Zwei Polizeimeisteranwärter, einer der beiden ausgebildeter Rettungssanitäter, hätten sofort mit der Reanimation begonnen. Nach Eintreffen des Notarztes wurde der Mann mit Verdacht auf Herzinfarkt in eine Klinik geflogen. Mittlerweile sei er auf dem Weg der Besserung.