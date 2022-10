Von Thomas Becker, München

Auch an Christian Bumeder aka Bumillo ist die Pandemie nicht spurlos vorüber gegangen. Bei der Premiere seines neuen Programms im Lustspielhaus kommt er - ständig unter Strom stehender Unruheherd, der er nun mal ist - beim zuletzt viel zu selten praktizierten Bühnensport ordentlich aus der Puste. Selber Schuld: Wenn der Mann vom Trampolinspringen spricht, ist es für ihn nur logisch, dass er das nicht im Stehen, Liegen oder Sitzen tut, sondern hüpfend, wie ein Flummi, immer wieder, auf und nieder, und das eine ganze Weile lang. Hat er sich danach noch einen seiner legendären Raps ins Programm gebaut, wird es eng mit der Luft. Ist ihm aber wurscht. Sein Mantra: go big or go home! Gut so. Luft holen kann er später noch.

"Haushaltsloch" heißt das neue Werk, inhaltlich eine Fortsetzung des Vorgängerprogramms "Es muss rauschen", mit den Oberthemen Sexismus und Geschlechter-Rollen, eine Spiegelung seines Corona-Daseins als Hausmann und "Teilzeit-Tussi", der sich um die Kinder kümmert und Essen kocht, während die Frau zur Arbeit geht. Da geht es um Putzmittel, um die Abenteuer-Zone Backofen und lustige Kindergeschichten vom Gazellefant. Von hier aus ist es aber auch nicht mehr weit zu grundsätzlichen Fragen, zum Beispiel zum Begriffspaar Glück und Erfolg. Sein spielentscheidendes Tor zum 2:1 des FC Reit im Winkl gegen Truchtlaching hat ihn damals zu einem sehr glücklichen Menschen gemacht, aber ob man bei so einem Unterklassen-Kick von Erfolg sprechen kann? Auch schön: die Beobachtung, dass man Geschäftsleute immer als erfolgreich bezeichnet, aber nie als glücklich.

Er schaut und hört halt gern genau hin, der Bumillo, haut auch mal einen Kalauer raus ("War ein langer Weg von Heidegger zu Hey, Digga"), und niemand klingt lustiger, wenn er als Rapper Schabrackentapir sagt. Zum Schluss gibt er mit Spiegelbrille auf der Nase zu fetten Bässen noch den "Sisy-Boss" und beweist damit: wenig Luft nach oben. (12. Nov. im Schlachthof, 13. Nov. in der Allacher Schießstätte)