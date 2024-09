Der Kabarettist Christian Bumeder alias Bumillo freut sich in der Woche vom 9. bis zum 15. September auf seine Auftritte im Fat Cat, gute Bücher, Bar-Besuche und einen geschätzten Kollegen.

Sein Kabarettstil ist eine Melange aus Stand-up-Comedy, Rap und Reim: der Chiemgauer und Wahlmünchner Christian Bumeder, besser bekannt als Bumillo, war viele Jahre als Poetry-Slammer unterwegs, bevor er sich als Kabarettist in der bayerischen Brettl-Szene einen Namen machte. Inzwischen ist er mit seinem vierten Solo auf Tour. „Haushaltsloch“ heißt das aktuelle Werk, in dem er wieder den Bogen vom eigenen Haushalt zum Weltgeschehen spannt. Am 10. September tritt er gleich zweimal im Fat Cat im ehemaligen Gasteig auf: Beim „Lucky Shot Comedy Open Mic“ probiert er um 18.30 Uhr neue Gags aus, und um 20.15 Uhr präsentiert er bei der „Lucky Punch Stand-up Mixed Show“ Ausschnitte aus seinem aktuellen Solo.