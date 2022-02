Gleich dreimal schlugen Einbrecher am Dienstag und Mittwoch verteilt auf ganz München in Büro- und Geschäftsräumen zu. In der Lerchenau haben die Täter nach Angaben der Polizei einen niedrigen vierstelligen Betrag aus einem Tresor und einer Geldkassette erbeutet. In einer sozialen Einrichtung im Obergeschoss an der Bayerstraße sei eine Geldkassette aufgehebelt worden, in der sich mehr als 5000 Euro befanden. Aus einem Bürokomplex in Laim seien mehrere Hundert Euro entwendet worden. Betroffen gewesen seien fünf Firmen, die Täter seien jedoch nur in einer fündig geworden. Ob es sich jeweils um den oder die gleichen Täter handle, müssten die Ermittlungen zeigen, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gehe man davon aus, dass beim ersten Fall zwei Täter beteiligt gewesen seien, bei den beiden anderen je einer. Von einer Häufung an Einbrüchen könne indes nicht gesprochen werden. Sie erfolgten eher schubweise, seien aber insgesamt nicht angestiegen.