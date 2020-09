Am Wochenende ist in Schwabing in drei Gewerberäume eingebrochen worden: Am Kölner Platz durchsuchten der oder die Täter ein Büro einer Jobvermittlung, konnten aber nach vorläufigem Ermittlungsstand nichts Wertvolles finden. In der Dietlindenstraße wurde die Eingangstür einer Arztpraxis aufgehebelt. Dort hätten die Täter einen geringen Geldbetrag gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch in der Hohenzollernstraße wurde die Tür einer Praxis aufgehebelt. Ob die Diebe dort etwas mitgenommen haben, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter 2 91 00.