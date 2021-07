Das Deutsche Patentamt zieht in ein großes neues Gebäude beim Werksviertel: Die Immobilienfirma Pandion hat ihr Projekt "Soul" an der Anzinger Straße 29 in Berg am Laim vor Baubeginn komplett an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) vermietet. Wie das Unternehmen mitteilt, habe die Bima den Vertrag für das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), wie es offiziell heißt, abgeschlossen.

Das Grundstück gehört nicht zum Neubaugebiet Werksviertel, es grenzt aber direkt an. Der bis zu siebengeschossige Komplex, der mit einem weiteren Bürogebäude auf dem früheren Firmengelände des Motorradherstellers Zündapp entsteht, hat 45 000 Quadratmeter Mietfläche. Er soll Mitte 2024 bezugsfertig sein. Laut Pandion entsteht eine "moderne Arbeitswelt für 1500 Arbeitsplätze", wobei sich auf der Fläche auch mehr als 2000 Arbeitsplätze unterbringen ließen. Das DPMA hat in München 2400 Beschäftigte, von denen 1700 in der Zentrale am Isartor arbeiten.

Die Anmietung ist gegen den Branchentrend. Viele Unternehmen warten ab, wie sich die Corona-Krise und der Trend zum Home-Office entwickeln. Zudem ist das Werksviertel einer der begehrtesten und teuersten Büro-Standorte mit Mietpreisen von 40 Euro pro Quadratmeter. Was die Anmietung für die übrigen Standorte des DPMA bedeutet, bleibt offen. Auf Anfrage erklärt das Amt, man könne sich "derzeit leider nicht dazu äußern, weil wir nicht Mieter sind". Die Bima hat das Gebäude offenbar noch nicht weitergegeben, sie ließ eine Anfrage am Montag unbeantwortet.