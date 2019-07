24. Juli 2019, 17:52 Uhr Bürgerwille Totgesagter lebt noch

Im Rathaus stellen sich am Mittwoch etwa 30 Menschen tot, um gegen die Abkehr vom Kohle-Bürgerentscheid zu protestieren.

Entscheid zum Kohleblock ist weiterhin Streitthema im Rathaus

Von Heiner Effern

Das Treppenhaus füllte sich plötzlich mit Menschen, gut zehn Minuten vor Beginn der Vollversammlung des Stadtrats um neun Uhr sanken sie im Rathaus alle gleichzeitig zu Boden. Etwa 30 bewegungslose Körper behinderten den Zugang zum Sitzungssaal. Ein aufgeregter Mitarbeiter des Rathauses drohte schnell mit Polizei, doch das war nicht nötig. Nach wenigen Minuten stampfte ein am Rand der Gruppe stehender Mann mit den Füßen. Ein Zeichen, das den Körpern wieder Leben einhauchte. Das sogenannte "Die in", eine Protestform des gewaltlosen Widerstands, war beendet. Die Botschaft war kurz, aber spektakulär überbracht: Der Bürgerentscheid "Raus aus der Steinkohle" dürfe nicht sterben.

Der war tatsächlich bereits totgesagt, doch geht es ihm womöglich wie den Teilnehmern des "Die in" - er könnte sich wieder aufrichten. Wenigstens teilweise. Am späten Mittwochnachmittag zeichnete sich ab, dass SPD und CSU nicht wie geplant die endgültige Abkehr beschließen wollten, sondern nochmals eine Überprüfungsrunde einlegen werden. Beide bereiteten Anträge vor, unabhängige Gutachter prüfen zu lassen, wie die Stadtwerke München (SWM) als Betreiber dem ursprünglichen Ziel des Bürgerentscheids so nahe wie möglich kommen könnten.

Die Bürger hatten für eine Stilllegung des Blocks bis spätestens 31. Dezember 2022 votiert. Im Anschluss war eine heftige, von immer neuen Argumenten und technischen Details geprägte Debatte entstanden, ob, wann und wie der Kohleausstieg möglich sei. Höhepunkt war die Auskunft, dass die Bundesnetzagentur die Stilllegung wegen der Systemrelevanz des Meilers für die Stromversorgung sicher untersagen werde.

Der Wirtschaftsausschuss hatte daraufhin mit Mehrheit von CSU, SPD und Bayernpartei die Abschaltung des Steinkohleblocks bis Ende 2022 aufgehoben. Nun sollte der Meiler bis maximal 2028 laufen, die Menge der verbrannten Kohle sollte Jahr für Jahr reduziert werden. Das rief massive Proteste bei den Unterstützern des Bürgerentscheids hervor, die sich in mehreren Aktionen und Demonstrationen entluden. An SPD und CSU drohte wenige Monate vor der Kommunalwahl der Makel hängen zu bleiben, dass sie den Willen der Bürger missachteten. Das Verhältnis zwischen Stadtwerken und Steinkohlegegnern war zudem so von Misstrauen und Ablehnung geprägt, dass Außenstehende die Fakten und die Motive nicht mehr erkennen und nachvollziehen konnten.

Nun aber zeichnete sich ab, dass die SPD ihre Position nochmals überdenken könnte. Offenbar war man sich im Rathaus nicht mehr ganz sicher, ob die Stadtwerke tatsächlich all ihre Möglichkeiten ausgereizt haben, um dem Ziel des schnellstmöglichen Ausstiegs aus der Steinkohle möglichst nahe zu kommen. Vor allem aber konnte in der öffentlichen Diskussion dieser Verdacht nicht mehr ausgeräumt werden. Auch die CSU beschloss daher intern, unabhängige Gutachter mit dieser Frage zu betrauen. Für diese Anträge dürfte eine Mehrheit sicher sein, sie waren jedoch bis zum Mittwochabend noch nicht abgestimmt.