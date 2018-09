11. September 2018, 18:56 Uhr Bürgerschaftliches Engagement in München Spender aus Überzeugung

Ob sie 10 000 Euro von den Gästen einer Geburtstagsfeier einsammeln oder sich 20 Euro vom Munde absparen: Viele Menschen unterstützen den "Adventskalender", das Hilfswerk der Süddeutschen Zeitung, aus Tradition und Leidenschaft. "Wenn es einem gut geht, muss man auch geben" - über die Motivation, Gutes zu tun

Von Monika Maier-Albang

Vor der Tür liegen Äpfel in einem Pappkarton. Sie sind klein und grün und schmecken leicht säuerlich. Beste Strudeläpfel also. Der Baum steht im Süden von München in einem eingewachsenen alten Garten, zwischen einer riesigen Quitte und Spätsommerblumen, und er trägt, wie alle Obstbäume in diesem Jahr, schwer an seinen Früchten. In der Kiste liegt ein Zettel: Mitnehmen, bitte!

Keine große Sache, könnte man jetzt sagen. Da gibt halt jemand von dem, was er im Überfluss hat. Und doch ist es eine Einstellungssache, ob man teilt oder für sich behält. Es gibt ja auch Menschen, die lassen das Obst am Zweig verfaulen oder warten, bis es abgefallen ist, und werfen die angedatschten Äpfel dann auf den Kompost. Würde das Ehepaar nicht machen, dem dieser Garten gehört. "Uns geht es gut. Uns geht es hervorragend", sagen die beiden. Und dass sie deshalb "etwas zurückgeben wollen".

Die Mayers sind beide gerade 80 Jahre alt geworden. Die Münchner Firma, die ihnen gehörte und in der Herr Mayer bis vor fünf Jahren mitgearbeitet hat, ist übergeben an den Sohn. Herr Mayer zeigt ein Foto seines Urgroßvaters, der die Firma gegründet hat, die später auch von Aufträgen aus Übersee lebte. Und er reicht eine Kopie der Grabrede für den Urgroßvater über den Tisch, damit man versteht, wie tief das Geben in der Familientradition wurzelt. Für die "Bediensteten" hatte der Urgroßvater schon 1864 einen "Krankenunterstützungs-Verein", später eine Pensionskasse gegründet - "und reichlich dotiert". Auch in der Familie von Frau Mayer hat das Spenden Tradition. Die Mutter, vertrieben aus Pommern, gab schon in der Nachkriegszeit für die SOS Kinderdörfer. "Drei Mark im Monat", sagt die Tochter. Ein winziger Betrag aus heutiger Sicht, und doch viel für ihre damaligen Lebensumstände. Zu diesem Leben gehörte schon in den 1960er-Jahren die Süddeutsche Zeitung. Und weil es damals schon den "Adventskalender" gab, das Hilfswerk der SZ, stand immer auch er auf der Spendenliste der Mayers. Und die ist lang. Ihre handgeschrieben, seine ausgedruckt. Die Ärzte ohne Grenzen stehen darauf, die Aktion Sonnenschein, die Hungerhilfe Afrika, die örtliche Kirchengemeinde und eine "Tafel" aus der Nachbarschaft.

Irene Weilhart hat schon als junge Frau mit ihren Eltern Obdachlosen geholfen. "Wir wussten immer, dass es in der Nachbarschaft Not gibt", sagt sie. Heute engagagiert sich die Münchnerin für den Adventskalender der SZ. (Foto: Catherina Hess)

Der örtliche Bezug - man tut etwas für bedürftige Menschen in München und in der Region - ist ein Hauptargument, das immer wieder genannt wird, wenn man sich mit Dauerspendern des Adventskalenders unterhält. Aktuell gibt es 132 Spender, die dem Hilfswerk seit Jahrzehnten die Treue halten. Einige überweisen große Beträge. Aber es gibt auch Menschen, die im Advent ein Kuvert mit 20, 30 Euro ins Servicezentrum der SZ an der Fürstenfelder Straße tragen; und die sich das eigentlich gar nicht leisten können.

Anita Niedermeier, die Geschäftsführerin des Adventskalenders, kennt viele der Dauerspender persönlich. "Die älteren unter ihnen sagen oft: 'Wir haben uns hier nach dem Krieg etwas aufgebaut und geben aus Dankbarkeit'", sagt Niedermeier. Und viele der jüngeren Spender haben die Großherzigkeit von den Eltern übernommen, zusammen mit der Zeitung.

Michael Negel hat die Zeitung nicht von den Eltern quasi auf den Frühstückstisch gelegt bekommen. Negel ist vor 34 Jahren nach München gezogen, er pendelt zwischen Denning und Schwabing, zwischen arbeiten und wohnen, meist mit dem Auto. "Da siehst du die Not nicht." Er komme gar nicht in Berührung mit Flüchtlingen oder Menschen, die von Sozialhilfe leben müssen, sagt er.

"Das Geld kommt so zu hundert Prozent da hin, wo es hin soll", sagt Ludwig Thiede. (Foto: Robert Haas)

Auch ihn aber drängt es zu helfen. "Wenn es einem gut geht, muss man auch geben." Bei Geburtstagsfeiern bittet er seine Freunde, ihm nichts zu schenken, stattdessen zu spenden. Bei runden Geburtstagen kommen da schon mal 10 000 Euro zusammen, ist ja alles gehobenes Management. Negel selbst hat als Inhaber einer Beteiligungsgesellschaft 60 Mitarbeiter bei seinen Münchner Firmen. Auch ihm ist es wichtig, dass das Geld am Ort bleibt. Als mittelständischer Unternehmer werde er oft um Spenden gebeten, sagt Negel, für Projekte zumeist, wo sich nicht nachprüfen lasse, ob das Geld dort auch wirklich in guten Händen ist. Einmal habe er einen größeren Betrag für ein Projekt in Afrika gespendet,daraufhin sei eine Vertreterin der Organisation persönlich bei ihm vorstellig geworden. Sie hat sich vom Chauffeur vom Flughafen zu ihm bringen lassen. "Das macht einen dann schon skeptisch."

Michael Negel hat heute verschiedene Projekte, für die er spendet oder in seinem Firmen-Netzwerk um Spenden bittet. Ein Schulprojekt in Trudering, den Verein "Horizont" von Jutta Speidel. Er wirbt auch bei den Unternehmer-Kollegen dafür, Projekte in München zu unterstützen. Denn es könne doch nicht angehen, so sieht es Negel, dass es im reichen München Kinder gibt, "die am Montag in die Schule kommen und am Samstagabend zum letzten Mal etwas zu essen bekommen haben". Den Schülerlunch der SZ hält Negel für eine gute Einrichtung. Er hat bei der Finanzierung eines Bolzplatzes für eine Brennpunktschule des Christophorus-Vereins geholfen. Auch so eine sinnvolle Sache, findet er: dass die Kinder aus sozial schwachen Familie, die dort spielen, nicht mehr mit blutigen Knien nach Hause kommen.

Michael Negel drängt es zu helfen. (Foto: Catherina Hess)

Ein Zeichen setzen will auch Ludwig Thiede mit seinem Engagement. Thiede ist Notar - und Obmann der Münchner Bezirksgruppe. Zur Bezirksgruppe gehören 79 Notare, deren Klienten vor allem aus der Stadt und aus dem Umland stammen. Der Einzugsbereich ist also deckungsgleich mit dem Gebiet, in dem der SZ-Adventskalender hilft. "Wir fühlen uns einfach verantwortlich", sagt Thiede. Seit Jahren bittet er seine Kollegen in der Adventszeit um Spenden für das Hilfswerk der Zeitung. Seit Jahren kommen große Beträge zusammen. Rund 50 000 Euro im letzten Jahr. Thiede holt die Liste raus, sieht noch einmal nach: 59 seiner Kollegen hatten 2017 gespendet. "Wirklich freiwillig", wie er betont. So gut wie jeder aus der Gruppe habe auch noch andere Organisationen, für die er sich engagiere. "Der Adventskalender ist obendrauf", sagt Thiede, etwas, das die Kollegen miteinander verbinde, "was Gemeinsames".

Natürlich schadet das auch in der Außenwirkung nicht. Aber Thiede beschreibt schon eine tiefere Motivation, die sich wohl am besten mit dem Begriff Bürgerpflicht erfassen lässt. "So wie jeder seine Steuern zahlen sollte, sollten die, die auf der Sonnenseite stehen und sehr gut verdienen, ihren Obulus für die Gemeinschaft geben." Thiedes Büro liegt nahe der Oper, die Geschäfte, die man auf dem Weg zu ihm streift, bieten gerade Dirndl an für 680 Euro, für 730 Euro. "Es gibt auch welche für 400", sagt Thiede, im Scherz natürlich. Die Stadt und ihre Brüche, er kennt sie ja auch aus der Arbeit. "Wir haben nicht nur Betuchte bei uns sitzen, wir sind für alle Bürger da." Den Adventskalender haben die Notare gewählt nicht nur ob ihrer Verbundenheit mit München und dem Umland. "Der Laden ist noch nicht so groß, dass man die Leute nicht mehr kennt", sagt Thiede. Und ihm gefalle, dass der Süddeutsche Verlag die Personalkosten übernimmt. "Das Geld kommt so zu hundert Prozent da hin, wo es hin soll."

Hier können Sie sicher spenden Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00 BIC: SSKMDEMMXXX www.sz-adventskalender.de www.facebook.com/szadventskalender

Genau das ist auch für Irene Weilhart ein Hauptargument, warum sie den Advenskalender unterstützt. Schon ihre Eltern spendeten über die SZ für bedürftige Menschen im Raum München; sie engagierten sich aber auch im Katholischen Männerfürsorgeverein und im Bund Neudeutschland, einem Verband der katholischen Jugendbewegung. Schon als Jugendliche hat Irene Weilhart bei den Weihnachtsfeiern des Männerfürsorgevereins Essen an Obdachlose verteilt. "Wir wussten immer darum, dass es in der Nachbarschaft Not gibt." Die Eltern, erzählt Weilhart, hätten sich ihren Wohlstand mühsam erarbeitet. Geben gehörte immer dazu, bei den Weilharts aus christlicher Überzeugung. Die Tochter ist jetzt 60, sie hat sich um beide Eltern gekümmert, als die krank wurden und es ans Sterben ging. Dass sie sich dabei die Hilfe von Pflegern leisten konnte, sei nicht selbstverständlich, sagt Irene Weilhart. "Da gehören wir zu den Glücklichen." Nach dem Tod der Eltern, "als sie so im Sarg lagen, habe ich eines ganz stark empfunden", sagt Weilhart: "Du kannst nichts mitnehmen. Nur irgendetwas hinterlassen, das für dich spricht."

Für Weilhart heißt das: Sie hat das Hilfswerk der SZ wie auch den Männerfürsorgeverein im Testament bedacht. Sie hat selbst keine Kinder. Und die Frage, was mal aus dem Erbe der Eltern werden soll, habe sie lange beschäftigt. "Jetzt bin ich sehr erleichtert." Die Mayers würden das sicher gut verstehen. Obwohl sie Kinder haben, lösen sie ihre Bildersammlung, an der sie sehr hängen, gerade nach und nach auf. "Wir hatten eine wahnsinnige Freude an den Bildern", sagt Herr Mayer, "aber Bilder sind so etwas Persönliches, die müssen nicht vererbt werden." Der Erlös kommt auf ein "Bilderkonto", das Geld verteilen die Mayers auf verschiedene Organisationen. "Dass von den Bildern jetzt noch jemand profitiert, bereitet uns doppelte Freude", sagt Frau Mayer. Und vielleicht ist das, was sie anfügt, sogar die simpelste Erklärung, warum es überhaupt Spender gibt: "Es macht einfach Spaß."