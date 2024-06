Der von der Stadt eingesetzte Bürgerrat zur Stadtentwicklung nimmt in Kürze seine Arbeit auf. Er setzt sich aus insgesamt 100 Personen zusammen, die in ihrer Vielfalt die gesamte Stadtgesellschaft Münchens widerspiegeln. Zum Auftakt lädt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) für ein erstes Kennenlernen Ende Juni alle Teilnehmenden zu einem Empfang im Plantreff, der Plattform zur Stadtentwicklung, ein. Im Juli will das Gremium das erste Mal im Rathaus tagen. 2024 sind insgesamt vier Sitzungen vorgesehen.