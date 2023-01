Von Heiner Effern

Als Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im vergangenen Sommer erklärte, Lust auf eine dritte Amtszeit zu verspüren, sorgte er für eine Überraschung. Schließlich gibt es ein Gesetz, das Reiter wegen seines Alters ein erneutes Antreten im Jahr 2026 verbietet. Dass die CSU ausgerechnet vor der nächsten Kommunalwahl die Grenze von 67 Jahren für Landräte und berufsmäßige Bürgermeister abschaffen und damit die eigenen Chancen auf das Amt des Oberbürgermeisters in München schmälern würde, konnte man sich damals nicht vorstellen. Obwohl es auch so manchem CSU-Landrat nicht gefallen soll, als König seines Kreises abdanken zu müssen, bevor er selbst die Zeit für gekommen hält. Nun aber trat CSU-Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder auf der Klausurtagung seiner Fraktion vor die Presse und erklärte auf Nachfrage: Die Altersgrenze für Bürgermeister und Landräte muss weg.

Plötzlich scheint nun für Reiter der Weg frei zu werden für eine dritte Amtszeit. Sollte er die Chance ergreifen, dürften sich die Gewichte bei der kommenden Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2026 anders einpendeln als bisher gedacht. Dass dies Söder einkalkuliert hat, wurde auf der Pressekonferenz schnell klar, er legte einen bemerkenswerten Auftritt hin. Nicht einmal führte er die angeblich so drängelnden CSU-Bürgermeister oder -Landräte, die wegen der Altersgrenze nicht mehr antreten können, als Grund für seine Idee an. Söder sprach ausschließlich über München, die gute Zusammenarbeit mit Reiter und ließ süffisant durchblicken, dass man die erwartete Kandidatin der Grünen in München, Katrin Habenschaden, dabei auch im Blick hatte.

Was Söders Auftritt über den Zustand der früher dominierenden Parteien in München, die SPD und CSU, aussagt, das analysiere ich in meinem Kommentar (SZ Plus). Natürlich haben wir uns auch umgehört, wie Söders Ankündigung in München ankommt. Doch lesen Sie selbst, ob der Oberbürgermeister immer noch Lust hat am Weiterregieren nach dann zwölf Jahren im Amt, was die Stadt-CSU sagt und wie es die Grünen finden, dass sie 2026 nun möglicherweise gegen einen Reiter mit Amtsbonus ankämpfen müssen.

