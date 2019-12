Der Wille des Bürgers hat die Sozialdemokraten in letzter Zeit hart getroffen. Bei Wahlen und Bürgerentscheiden ließen die Münchner ihre Stammregierungspartei einige Male im Stich. Die Kommunalwahl kann die SPD deswegen nicht absagen. Doch einen weiteren Bürger- oder Ratsentscheid will sie sich in absehbarer Zeit nicht antun. Ob die bisher geltende 100-Meter-Grenze für Neubauten weiter beachtet werden müsse oder nicht, das könne nach intensiver Diskussion mit den Bürgern der Stadtrat schon selbst entscheiden, sagte jüngst Heide Rieke, die Planungssprecherin der SPD-Fraktion.

Hochhäuser prägen derzeit die Debatte über die Baukultur der Zukunft. Die geplanten Türme an der Paketposthalle sollen etwa mehr als 150 Meter in den Himmel wachsen. Das widerspricht dem Hochhaus-Bürgerentscheid von 2004, der bei 100 Metern eine Grenze zog. Dem fühlt sich die SPD nicht mehr verpflichtet, was rechtlich korrekt ist. Nach einem Jahr verliert ein solches Votum die Bindekraft. Doch diese Position unterscheidet sich diametral von der Haltung der SPD zu einem Bürgerentscheid über ein anderes Bauvorhaben: die dritte Start- und Landebahn am Flughafen.

Der Bürgerwille ist auch dort verjährt, wird aber von der SPD wie eine Monstranz vor sich hergetragen, wenn der Flughafen und der Freistaat ihre Baupläne wieder mal vorantreiben wollen. "Ohne einen Bürgerentscheid für eine dritte Bahn, wird die Stadt München einem Bau nicht zustimmen. Das habe ich immer wieder betont", erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Februar 2017. "Für mich gilt nach wie vor, dass eine erneute Entscheidung über eine 3. Start- und Landebahn nur mit einem erneuten Bürgerentscheid zu machen ist", teilte er ein Jahr darauf mit. Die Botschaft ist eindeutig: Der Wille des Bürgers, ausgedrückt in einem Entscheid, ist heilig.

Aber wann ist er der SPD heilig? Und wann nicht? OB Reiter selbst ist am Freitag nicht erreichbar, doch seine Partei und Fraktion sind sich einig: Der Wille des Bürgers ist nicht immer gleich dem Willen des Bürgers. "Der Flughafen ist eine politische Angelegenheit von höherer Priorität", sagt Fraktionschef Christian Müller. Momentan stehe akut kein Hochhaus mit über 100 Metern zur Genehmigung an. Wenn es so weit sei, müsse man im Einzelfall darüber entscheiden, und wenn ein Gebäude dann mal zehn Meter höher sei als 100 Meter, "dann ist das keinen Bürgerentscheid wert".

SPD-Stadtvize Roland Fischer will es auch nicht so eng sehen. "Ein 98 Meter schlecht geplantes und gebautes Hochhaus ist schlimmer als 105 Meter Qualität und echte Architektur am richtigen Ort", erklärt er. Beim Bürgerentscheid 2004 sei es im Wesentlichen nur um die Höhe gegangen. "15 Jahre später ist die Debatte in der Politik und in der Stadtgesellschaft viel weiter und viel detaillierter." Ein Ratsentscheid, der nur die 100-Meter-Grenze aufheben würde, könnte als eine Art Generalgenehmigung für Hochhäuser verstanden werden, "die aber unverändert niemand will". So ganz ausschließen will am Ende jedoch Fraktions-Vize Müller einen Entscheid auch nicht. Wenn man als Ergebnis einer Hochhausstudie grundsätzlich Orte und Höhen von Häusern in der Stadt definieren wolle, dann wäre das "eine Option", sagt er.