Die Stadt will zwei Bürgerbüros schließen und künftig nur noch an vier Standorten einen persönlichen Service für die Münchnerinnen und Münchner anbieten. Der Standort in der Forstenrieder Allee im Süden soll am 31. Dezember 2027 aufgegeben werden, die Anlaufstelle in der Leonrodstraße im Westen ein Jahr darauf. „Dass liebgewonnene Bürgerbüro-Standorte schließen, fühlt sich für die Menschen vor Ort sicherlich hart an. Die Stadt musste diese Entscheidung aufgrund der finanziellen Situation aber so treffen“, sagt Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller (Grüne).

Nach den beiden Schließungen soll es dauerhaft nur noch vier Bürgerbüros geben: am Scheidplatz (für den Norden), am Orleansplatz (Osten), in der Ruppertstraße (Mitte und Süden), in der Landsberger Straße (Westen). Die Stadtverwaltung setzt nach Angaben von Sammüller auf „große und leistungsstarke Standorte, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus allen Teilen der Stadt gut erreichbar sind“.

Dieses neue Konzept soll der Kreisverwaltungsausschuss am Dienstag als Teil des städtischen Sparprogramms verabschieden. Die Koalition aus Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler hat signalisiert, dass sie das Ende der beiden kleinsten der momentan sechs Standorte mit ihrer Mehrheit wohl beschließen wird. Damit würde die Stadt 296 000 Euro pro Jahr an Miete, Reinigungs- und Sicherheitskosten sparen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger trotz der zunehmenden Digitalisierung auch künftig etwa 800 000 Termine pro Jahr wahrnehmen werden. Bei diesen Besuchen im Büro können sie zum Beispiel ihren Personalausweis verlängern oder sich anmelden, wenn sie nach München gezogen sind. In der kleinsten Außenstelle des Kreisverwaltungsreferats in der Leonrodstraße schaffen 14 Beschäftigte jährlich 53 000 Termine. Im nicht viel größeren Bürgerbüro in der Forstenrieder Allee empfangen 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa 67 000 Münchner mit einem Anliegen.

Es fielen durch das Sparpaket jedoch nur die Räume weg, keine Stellen, betont das Kreisverwaltungsreferat. Das Personal und die Termine würden auf zwei der großen Büros verteilt. Die Kapazitäten aus der Forstenrieder Allee gehen in den Norden an den Scheidplatz, die aus der Leonrodstraße bleiben im Westen und stehen künftig in Pasing zur Verfügung.

Die Beschlussvorlage für den Kreisverwaltungsausschuss führt auch auf, wen die Schließung der beiden Bürgerbüros am heftigsten treffen wird. Das sind zum einen die Menschen, die in Thalkirchen, Obersendling, Forstenried, Fürstenried und Solln wohnen. Sie können im Moment noch den Standort in der Forstenrieder Allee gut erreichen. Weitere Wege müssen zudem die Bewohner im Westen in Kauf nehmen. Gerade die Allacher hatten lange sogar auf ein neues Büro gehofft, für das die Stadt ursprünglich in Moosach nach Räumen suchen wollte. Auch diese Idee fällt dem Finanzengpass zum Opfer.

Die vier verbleibenden Standorte werden perspektivisch viel mehr Menschen betreuen müssen als die sechs Anlaufstellen im Jahr 2026. Das Statistische Amt der Stadt rechne bis 2045 mit 1,83 Millionen Einwohnern, also etwa 200 000 mehr als im Moment, heißt es aus dem Kreisverwaltungsreferat. Gerade das Bürgerbüro in Pasing mit Freiham als neuen Stadtteil werde deshalb wachsen müssen. Im Gegenzug sollen mehr digitale Angebote den Weg ins Büro ersparen. Diese „bauen wir kontinuierlich aus“, kündigt Kreisverwaltungsreferentin Sammüller an.