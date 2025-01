Von Patrik Stäbler

In der Rubrik „Burgerbrau Doings“ kündigt The Munich American ein besonderes Kulturschmankerl an. „Hey, all you fellows born with one leg shorter than the other!“, wendet sich die Zeitung im August 1948 an alle tanzbegeisterten Amerikaner in München, „die mit einem Bein kürzer als das andere geboren seid“. Für sie werde am Freitag die Erding Hill Billy Band auf der Bühne stehen und „genuine hillbilly music“ spielen, also den echten Sound der ländlichen USA. Wo das Ganze stattfindet? Natürlich im Bürgerbräukeller, damals das Kultur- und Freizeitzentrum für US-Soldaten im besetzten München.