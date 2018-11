5. November 2018, 18:42 Uhr Bürgerbeteiligung Erst reden, dann bauen

Das Münchner Forum begleitet seit 50 Jahren mit kritischen Diskussionen die Entwicklung der Stadt - vom Bau großer Autotrassen über die Arkaden in der Fußgängerzone bis zur Isarrenaturierung. Doch junge Menschen für die Arbeit zu gewinnen, ist schwer

Von Sebastian Krass

Es war eine Deutschlehrerin in der Fachoberschule in Bad Tölz, die den Keim gepflanzt hat. Sie hatte - 1993 muss es gewesen sein - Bernadette Felsch und ihren Mitschülern einen Text von Münchens Alt-OB Hans-Jochen Vogel über das Bodenrecht zu lesen gegeben. Das Thema ließ Felsch nicht mehr los. Nach einem Abschluss als Verwaltungswirtin studierte sie neben ihrem Job bei der Stadt Politikwissenschaften und schrieb ihre Diplomarbeit über Bodenrecht. Von da aus war es nur noch ein Schritt zum Münchner Forum. Felsch präsentierte dort ihre Arbeit und blieb. Seit 2015 ist die 44-Jährige Vorsitzende des Arbeitskreises "Wem gehört die Stadt?" Sie treibe die Frage um, "warum einige sehr wenige bestimmen, was wo gebaut wird, und dass ein großer Teil der Bevölkerung dem ausgeliefert ist", sagt Felsch. Mit ihrem Engagement im Münchner Forum will sie "Bewusstsein schaffen, dass man das ändern kann". Und sie will die Stadt dazu bringen, "dass es mehr gemeinwohlorientiertes Bauen gibt".

Bernadette Felsch ist eine von Dutzenden Ehrenamtlichen, die das Münchner Forum zu dem machen, was es seit 50 Jahren ist: ein Verein, der "einen unschätzbaren Beitrag zur Diskussionskultur über Fragen der Stadtgestaltung in München" geleistet hat, wie OB Dieter Reiter in einem Grußwort zum Jubiläum schreibt. In diesen Tagen feiert das Münchner Forum - in den Worten der Bürgermeisterin Christine Strobl: die "älteste Bürgerinitiative" der Stadt - mit einem umfangreichen Programm. Im Zentrum steht eine Ausstellung im Stadtmuseum mit dem Titel "Wir alle sind München", die an diesem Dienstag eröffnet wird.

Hans-Jochen Vogel hat nicht nur Bernadette Felsch indirekt als Aktivistin gewonnen. Er ist auch der Gründungsvater des Münchner Forums. Vogel rief die Organisation 1968 als Reaktion auf die enormen Bürgerproteste gegen den Bau überbreiter Autotrassen durch die Innenstadt und insbesondere gegen den Ausbau des Altstadtrings ins Leben. Bis dato hatte es beim Planen und Bauen keine Öffentlichkeit gegeben. Dann erklärte Vogel: "Ich werde nie mehr einen Plan der Verwaltung unterschreiben, der nicht vorher öffentlich diskutiert worden ist."

Im April 1976 demonstrieren mehr als 1000 Münchner darunter auch Christian Ude, ganz rechts mit Schnurrbart) mit einem Marsch vom Odeonsplatz zum Nikolaiplatz in Schwabing für den Erhalt der Seidlvilla. (Foto: Münchner Forum/Karl Klühspies)

Vogel wünschte sich eine Institution außerhalb des amtlichen Apparats, mit der die Münchner Einfluss auf die Gestalt der Stadt nehmen konnten, einen Vermittler zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung. Träger des Münchner Forums wurden die IHK, Verlage, Gewerkschaften und andere Organisationen. Den größten Teil des Etats stellt das Planungsreferat mit einer Förderung von knapp 100 000 Euro pro Jahr. Das Forum organisiert seither Exkursionen, Diskussionen und Ausstellungen, es gibt Stellungnahmen ab, informiert mit einer regelmäßigen Sendung auf Radio Lora und dem monatlichen Magazin "Standpunkte".

Das Thema der aktuellen Ausgabe ist die Isar-Renaturierung. Ein anderes großes Thema ist seit zwei Jahren der Kampf um den Erhalt der Arkaden an der Alten Akademie in der Neuhauser Straße. Der Freistaat hat das Gebäude dem Investor René Benko für 230 Millionen Euro im Erbbaurecht für 65 Jahre überlassen. Der möchte nun die bisher öffentlich zugänglichen Arkaden beseitigen, um mehr Geschäftsfläche zu erhalten. "Da wurden wir anfänglich sehr belächelt. Aber inzwischen wird anerkannt, dass es ein Präzedenzfall werden könnte, wenn öffentlicher Raum den Interessen eines Investors geopfert wird", sagt Detlev Sträter. Er ist einer von zwei Vorsitzenden des Programmausschusses im Forum, der quasi den 13 Arbeitskreisen übergeordnet ist, in denen die meiste inhaltliche Arbeit geschieht. Den Laden am Laufen hält die kleine Geschäftsstelle, die in einem Wohnhaus in der Schellingstraße untergebracht ist. Neben den Ehrenamtlichen hat das Forum drei Mitarbeiter in Teilzeit. Geschäftsführerin ist seit einem Jahr die Geografin Michaela Schier, sie folgte auf Ursula Ackermann, die 30 Jahre lang für das Forum gearbeitet hat.

Die inhaltliche Arbeit des Forums ist weithin anerkannt. Aber Stadtbaurätin Elisabeth Merk formuliert zum Jubiläum auch Wünsche. So solle sich das Forum doch mehr mit dem neuen Hauptbahnhof beschäftigen. "Das ist ein Punkt, an dem viele Diskussionen zusammenlaufen", sagt Merk. Die Hochhausdebatte mit dem geplanten Turm an der Stelle des Starnberger Flügelbahnhofs sowieso. "Aber es geht ja auch um die Gestaltung des öffentlichen Raums rund um den Bahnhof und die Planung des Verkehrs." Auch zu den Auswirkungen eines neuen Hauptbahnhofs auf das südliche Bahnhofsviertel und auf die Achse hinauf ins Kunstareal erhofft Merk sich kluge Anregungen. Und sie findet, das Forum solle seinen Blick auch über die Stadtgrenze hinaus richten. "Beim Thema Regionalplanung ist das Forum leider noch nicht so aktiv, obwohl das spannend wäre." Vielleicht könne man sogar eine Art Regionalforum ins Leben rufen.

Bernadette Felsch bewegt die Frage: Wem gehört die Stadt? (Foto: Robert Burschik/oh)

Der Hauptbahnhof sei wirklich ein großes Thema, an dem auch verschiedene Arbeitskreise dran seien, sagt Detlev Sträter. "Da müssen wir es noch schaffen, uns eine Position zu erarbeiten." Aber er verweist auch auf die begrenzten Kapazitäten des Forums, das davon lebt, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren.

Und damit ist man bei einer zentralen Frage für die Zukunft der Organisation: Wie schafft sie es, Nachwuchs zu gewinnen? Derzeit sind es hauptsächlich Ruheständler, viele davon Spezialisten in Fragen der Stadtentwicklung, die die Arbeit des Münchner Forums prägen. "Ich bin oft die Jüngste", sagt Bernadette Felsch, "das ist schon schwierig." Vielleicht, überlegt sie, müsste das Forum mehr in überschaubaren Projekten arbeiten. Die oft sehr langfristige Herangehensweise in den Arbeitskreisen schrecke jüngere Menschen ab, "die lassen sich ungern über Jahre binden". Ganz ähnliche Überlegungen macht man sich auch in der Geschäftsstelle. Man könnte, sagt Geschäftsführerin Schier, auch wieder versuchen, regelmäßig Studenten ihre Arbeiten vorstellen zu lassen.

Eines steht fest: Die Themen des Münchner Forums sind aktueller denn je. Die "Ausspekuliert"-Demo im September etwa hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß der Unmut in der Stadt ist. "Die Probleme betreffen ja ganz stark auch junge Menschen", sagt Bernadette Felsch. Da müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn dem Münchner Forum wirklich der Nachwuchs ausgeht.

Die Ausstellung "Wir alle sind München" über die Geschichte des Münchner Forums ist von Dienstag, 6. November, bis Sonntag, 11. November, im Saal des Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1, zu sehen. Geöffnet ist am Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 16 Uhr. An jedem Ausstellungstag gibt es geführte Spaziergänge und Diskussionsveranstaltungen zu Themen der Stadtentwicklung. Weitere Veranstaltungen laufen bis zum 22. Dezember. Informationen unter www.muenchner-forum.de/wir-alle-sind-muenchen.