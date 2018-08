31. August 2018, 19:02 Uhr Bündnis Seebrücke Gerettete Flüchtlinge auch nach München

Das Aktionsbündnis Seebrücke München hat die Stadt in einem offenen Brief dazu aufgefordert, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Die Politiker sollen "nicht länger auf Entscheidungen von höherer Ebene" warten und "selbst Initiative ergreifen", schreibt das Bündnis verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen in einer Pressemitteilung. Ähnliche Briefe gingen jeweils an das österreichische und italienische Konsulat. Zuletzt hatten sich laut Angaben des Bündnisses die Städte Köln, Bonn, Düsseldorf und Regensburg dem Aufruf der Seebrücke angeschlossen und bereit erklärt, aus Seenot geretteten Flüchtlingen zu helfen. Ob sich München dem Aufruf ebenfalls anschließt, ist bisher unklar. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Seebrücke München wirft den Behörden in ihrem Brief vor, die private Seenotrettung "systematisch" zu blockieren, Flüchtlinge "als Instrument der Politik" zu missbrauchen und "deren Ertrinken als Abschreckungsmaßnahme" zu legitimieren. Privaten Rettungsschiffen wurde zuletzt immer wieder verweigert, Häfen an der Mittelmeerküste anzulaufen. Das Bündnis Seebrücke hatte sich Ende Juni gegründet, als das private Rettungsschiff "Lifeline" tagelang keinen europäischen Hafen ansteuern durfte und auf dem Meer ausharren musste.