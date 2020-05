Andreas Beck zieht sich ein Gesichtsvisier aus Plastik über die Stirn. Aber nur aus Spaß. Das Gespräch in seinem Intendantenbüro im Residenztheater erfolgt ohne Mundschutz, aber mit Abstand an einem langen, roten Besprechungstisch. Selbst Mops Oskar geht auf Distanz. Der 54-jährige Beck leitet das Resi erst seit letztem Herbst - und hat ziemliches Pech. Seine Eröffnungspremiere platzte, weil der Regisseur Simon Stone in Hollywood drehte, und die zweite Spielzeithälfte wird gerade von einem Virus vermasselt. Seit Mitte März ist das Haus zu. Und in Basel, wo Beck zuvor das Theater leitete und auch in dieser Spielzeit noch verantwortlich war, wurde seine Intendanz coronabedingt vorzeitig beendet.