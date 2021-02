Von Oliver Hochkeppel

Prominente Gäste kann der Kulturverein Isar Loisach (KIL) am kommenden Wochenende bei seinen Stream-Konzerten im Geltinger Hinterhalt begrüßen. Am Samstag gibt sich der niederbayerische Singer/Songwriter Mathias Kellner die Ehre. "Irgendwie zu ungefähr" nennt er sein schon vom Titel her gut in die Zeit passendes Programm, in das er seine kraftvollen, mal witzigen, mal melancholischen Songs von den Alben "Zeitmaschin" oder "Tanzcafé Memory", aber auch neue Stücke gepackt hat. Wie immer geht es um die Jugend und Kindheit, um zeitlose Erinnerungen, die mit Klischees wie dem der "guten, alten Zeit" aufräumen. Gesungen mit seiner unverkennbaren eindringlichen Stimme und mit viel Fingerpicking begleitet auf der halbakustischen Gitarre. War Kellner schon öfter im Hinterhalt zu Gast, so ist der Abstecher am Sonntag für den an größere Säle gewöhnten Willy Astor eine Premiere. Dabei ist es gewissermaßen ein Heimspiel, denn vor einiger Zeit ist Astor ganz in die Nähe nach Ebenhausen gezogen. Dabei präsentiert er sich nicht als der König des Wortspiels - er selbst nennt sich gerne "Oralapostel" und "Unfugunternehmer" -, sondern sein alter Ego, den Meister des gepflegten Gitarrenspiels: mit seinem rein instrumentalen Bandprojekt "The Sound Of Islands".

Mathias Kellner, Samstag, 20. Februar, Willy Astor & Band, Sonntag, 21. Februar, 20 Uhr, Hinterhalt Gelting, www.hinterhalt.de