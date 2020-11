Das "Theater Grenzenlos" sucht Schauspielerinnen und Schauspieler für das Projekt "Bayerisch Baklava", das im Sommer 2021 aufgeführt werden soll. Im Stück geht es um ein bayerisches Dorf und eine Bäckerei, in die es den Flüchtling Achmadi verschlägt. Ihm kommt zupass, dass er schon immer Bäcker werden wollte. Mithilfe der Dorfbewohner verwandelt er die Bäckerei in eine orientalisch-bayerisches Unternehmen. Gesucht sind zwei Frauen zwischen 40 und 50, die singen und Bayerisch sprechen können sowie eine Besetzung für den zartbesaiteten Bürgermeister um die 50, ebenfalls Bayer. Außerdem sucht das Theater eine Person of Color für den örtlichen, afrikanischen Pfarrer und jugendliche Geflüchtete, die Freude am Schauspiel haben. Seit fünf Jahren bringt Viktor Schenkel mit Geflüchteten und deutschen Darstellern Theaterstücke zu den Themen Integration, Flucht und Erwachsenwerden auf die Bühne der Mohr-Villa. Interessierte wenden sich per Mail an kontakt@theater-grenzenlos.org.