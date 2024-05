Wenn Bücher verbrennen, gehen Welten unter. Besonders hoch waren die Scheiterhaufen am 10. Mai 1933, wenige Wochen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. In zahlreichen deutschen Städten wurden Werke von politisch unliebsamen oder jüdischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern wie Anna Seghers, Erich Kästner oder Lion Feuchtwanger Opfer der Flammen, insbesondere auf dem Münchner Königsplatz. Organisiert von Studierenden der LMU und TU im Rahmen einer "Aktion wider den undeutschen Geist", zog das makabre Spektakel auch Tausende Münchner Bürgern an.