Von Antje Weber, Barbara Hordych, Joachim Nicolodi

Sie merke es deutlich, "wenn der Funke übergesprungen ist", sagt Charlotte Link. Die Autorin bezieht das auf neue Romane, die bei ihr von Kleinigkeiten ausgelöst werden: einem Gesicht in der Menge, einem Gesprächsfetzen, einer Landschaft. Ob der Funke überspringt, das ist aber auch eine zentrale Frage bei der Münchner Bücherschau, die erstmals komplett ins Digitale abgewandert ist. Und so kann man nach den ersten Veranstaltungen schon einmal fragen: Springen die Funken nun über oder nicht? Im Falle von Charlotte Link lässt sich feststellen: Sie tun's.

Dass die Buchpremiere von Links neuem Krimi "Ohne Schuld" am vergangenen Samstag so lebendig wirkt, liegt am regen Gespräch zwischen der Autorin und Moderator Günter Keil und nur kurzen Lesungen - und an den vielen Fragen von Fans, die während des Live-Streams aus dem Gasteig eingehen. Man erfährt dabei so einiges von der mit mehr als 30 Millionen verkauften Exemplaren erfolgreichsten deutschen Autorin: Bereits mit 16 hat sie zu schreiben begonnen, mit 19 das erste Buch veröffentlicht. Sie ist engagierte Tierschützerin und liebt England, wo sie auch ihre Reihe um die Polizistin Kate Linville spielen lässt: "Ich wäre gerne als Engländerin zur Welt gekommen." Die britische Höflichkeit findet sie gar nicht kühl, sie schätzt die "freundliche, aber nie übergriffige" Art.

Man merkt an diesem Auftritt, der wie alle Streams bis zum Bücherschau-Ende auf der Webseite abzurufen ist, wie sehr diese Art Charlotte Link entspricht. Das verstärkt sich, wenn sie ihre Figur Kate als "sehr zweifelnder Mensch" charakterisiert - und zugibt: "Ich habe die Selbstzweifel auch." Selbst beim Schreiben sei sie sich des Erfolgs nie sicher, bei jedem neuen Werk denke sie: "Ogottogott, ich traue mich kaum, es abzugeben." Was bei anderen aufgesetzt wirken würde, nimmt man dieser Bestsellerautorin tatsächlich ab. Und wenn jemand so sympathisch wirkt, dann springt der Funke über - selbst beim Publikum am Bildschirm.

Beim Riechen handele es sich um den "vernachlässigsten unserer fünf Sinne", erklärt die Autorin Anna Ruhe zu Beginn der Lesungen aus Band vier und dem vor wenigen Tagen erschienenen Band fünf ihrer Bestseller-Kinderbuchreihe "Die Duftapotheke". Für die 13-jährige Luzie, ihren kleinen Bruder Benno, den Nachbarsjungen Mats und ihre Freunde ist dieser Sinn jedoch der Motor vieler Abenteuer, die sie unter anderem nach Paris und Venedig führen. Denn Luzie besitzt zwar keine "Superheldinnenkräfte", wie Ruhe auf Nachfrage der Moderatorin Christine Knödler erklärt. Dafür aber einen ausgeprägten Sinn für Gerüche, mithilfe derer sie die Gefühle ihrer Mitmenschen nacherleben kann, auch solche, die längst vergangen sind.

Das Zusammenspiel zwischen Ruhe und Knödler im Live-Stream ist lebhaft und funktioniert gut, "auch wenn ich bedauere, dass Sie in Berlin sitzen und ich hier in München, empfinde ich doch ein Gefühl der Verbundenheit", beteuert Knödler. Nichtsdestotrotz ist der Kontakt plötzlich unterbrochen, als die Moderatorin nach einer kurzen Lesung der Autorin vergisst, ihr stumm gestelltes Mikrofon wieder einzuschalten. Auf dem Bildschirm sind nur ihre Lippenbewegungen zu sehen, bis Ruhe sich mit dem Ruf "Frau Knödler, ich höre Sie nicht" freundlich winkend bemerkbar macht. Nun, das ist einer dieser unfreiwillig komischen Momente, die derzeit vielen aus Videokonferenzen bekannt vorkommen dürften.

Auch das "Schielen nach rechts unten", für das sich Knödler bei Ruhe entschuldigt, gehört dazu: Sie muss parallel die einlaufenden Fragen junger Fans im Live-Chat im Auge behalten. Die sehr sympathische Autorin gibt auf vieles bereitwillig Auskunft - beispielsweise erzählt sie von ihrer Recherchereise zu den "großen Nasen", den Parfümeuren in Paris. Und zur "Osmotheque", dem Duftarchiv in Versailles, "das sogar noch einen Duft aus der Zeit Napoleons bewahrt". Eine Idee für einen ganz besonderen Duft hätte sie übrigens auch noch: "einen Duft des Mitgefühls, den ich in die Welt pusten würde".

Das Highlight der Münchner Bücherschau am Montag beginnt mit einem kurzen technischen Problem, das aber schnell behoben wird. Was folgt, ist ein sehr interessantes Gespräch zwischen dem Bestseller-Autor Robert Harris und dem Kulturjournalisten David Eisermann, bei dem man das digitale Setting fast vergisst. Für die richtige Atmosphäre sorgt wohl auch der Ort, von dem aus Harris sich zugeschaltet hat: sein herrliches Arbeitszimmer in seinem alten englischen Landhaus. Ein Kamin, Ledersessel und dahinter Bücherregale - viel mehr kann man sich für ein Literaturgespräch nicht wünschen.

Alle seine Bücher seien in diesem Zimmer entstanden, bis auf sein Erstlingswerk "Vaterland", so Harris. Eigentlich wäre er jetzt durch Europa getourt, um sein neues Werk "Vergeltung" vorzustellen, doch nun müsse man leider auf digitale Formate ausweichen. Im Jahr 1944 spielt der neue Thriller, den der Autor selbst als eine Art "Tennismatch" beschreibt, als ein ständiges Hin und Her zwischen dem deutschen Ingenieur Rudi Graf auf der einen Seite und der englischen Offizierin Kay Caton-Walsh auf der anderen. Graf beaufsichtigt in den besetzten Niederlanden die Bombardierung Londons mit V2-Raketen, Kay Caton-Walsh meldet sich währenddessen für die lebensgefährliche Mission, die deutschen Raketen-Stützpunkte auf dem Festland auszuschalten. Inspiriert zu dieser Geschichte habe ihn ein Artikel in der Times, der von einer Gruppe Frauen erzählte, die in Belgien stationiert waren und die Flugbahnen der V2-Raketen berechnen sollten.

Den Artikel holt Harris dann tatsächlich unter seinem Schreibtisch hervor und hält ihn vor die Kamera. Und auch als ihn ein Zuschauer zu seiner Schreibroutine fragt, zeigt er seinen Notizblock mit dem täglich erreichten Pensum: eine Weltpremiere, wie Eisermann lachend anmerkt. Wenn sie solch persönliche Einblicke in das Leben und Schaffen von Schriftstellern gewähren, haben auch Live-Streams ihre guten Seiten.